Bakan Işık'tan TSK'ya El Bab teşekkürü

Milli Savunma Bakanı Işık, "El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Çok büyük kahramanlıklar gösterdiler." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Büyük fedakarlıklar yaptılar ve bu bölgeden DEAŞ gibi bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütlerinden birini Allah'a şükürler olsun söküp attılar." dedi.



Işık, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 20. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin marka olması için çalıştıklarını, vakfın buna katkı sağlayan kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.



Anadolu'yu kalıcı vatan yapan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Işık, Gümüşhaneli vatandaşların Kocaeli'ye önemli katkı sağladığını kaydetti.



Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Işık, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam merkezindeyiz. Bunun getirdiği büyük avantajlar var, bunları kullandıkça ülkemizi her anlamda geliştiriyoruz. Bu kadar merkezi bir konumun oluşturduğu büyük riskler ve tehditler de var. Onlarla mücadele edebilmek için de Türkiye'nin daha güçlü olmak zorluluğu var. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin bir tercihi olamaz, bu coğrafyada olmanın getirdiği bir mecburiyettir." şeklinde konuştu.

"FIRAT KALKANI HAREKATI, KARARLILIĞIN SOMUT GÖSTERGESİ"



Türkiye'yi bölmeye çalışan mihraklara karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini anlatan Işık, şu anda Türkiye'nin, yaklaşık 35 yıllık terörle mücadele tarihinde PKK'ya en ağır darbeleri indirdiğini bildirdi.



Işık, artık kış şartlarının operasyon yapmaya engel oluşturmadığını, 2 metre karda da güvenlik güçlerinin ortak çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bir tarafta bölgede birilerinin taşeronluğunu yapan güçlere karşı çok yoğun terörle mücadele operasyonu yürütüyoruz. Diğer taraftan da ülkemizin dışından da olsa ülkemize yönelen terörü bertaraf etmek için sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, bu kararlılığın somut göstergesidir. DEAŞ'ın, Türkiye'yi tehdit eden faaliyetlerine karşı ülkemizi, sınırlarımızın içinde savunmak değil, Türkiye'ye tehdit yönelttiği her noktada DEAŞ'ın başını ezmek ve bu bölgeden tamamen söküp atmak için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık."

"TSK'NIN TÜM UNSURLARINA MİLLETİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



El Bab operasyonunun tamamlandığını belirten Işık, şunları kaydetti:



"Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu, El Bab'dan da DEAŞ'ı tamamen söküp attı. Çok şükür Cerablus, Rai, Dabık ve şimdi El Bab, bölgede tamamen DEAŞ'ın temizlendiği ve güvenli bölgeler haline getirildi. Şimdi isteğimiz bu bölgenin kendi insanlarının bu bölgeye dönmesini sağlamak. 'Biz burayı DEAŞ'tan temizledik artık bizim görevimiz bitti ne yaparsanız yapın' düşüncesiyle hareket etmiyoruz. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde o bölge halkının güvenle yaşayabilmesi için gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarını da özellikle sürdürüyoruz. Bundan sonra da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Büyük fedakarlıklar yaptılar ve bu bölgeden DEAŞ gibi bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütlerinden birini Allah'a şükürler olsun söküp attılar."

"TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları beyhudedir"



TSK'nın 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü ve kuvvetli olduğunu ifade eden Bakan Işık, TSK'nın içindeki hainler temizlendikçe gücüne güç katmaya devam edeceğini kaydetti.



"Son günlerde büyük bir üzüntüyle ve esefle TSK'yı siyasetin içine çekme gayretlerini görüyoruz." diyen Fikri Işık, "TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları, beyhude çabalardır. Bu siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komuta kademesi değildir. Varsa eleştiriniz, Milli Savunma Bakanı olarak ben varım. Hükümet olarak da AK Parti hükümeti var. Başkomutan olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız var. TSK içindeki hainlerden temizlendikçe, milletiyle el ele verdikçe, bazı mihraklar rahatsızlık duyuyorlar. Evet TSK, milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlıdır." ifadesini kullandı.

"Bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin"



TSK'nın demokratik Türkiye'nin çok önemli bir kurumu olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:



"Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çekerek siyasetin içine çekmeye çalışmak, TSK'ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Buradan bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bana söyleyin. Bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza atan TSK'ya haksız ve mesnetsiz eleştiriler yöneltmek, iyi niyetle izah edilebilecek bir durum kesinlikle olamaz. Bu coğrafyada çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak, TSK'yı hem çok güçlü tutmak durumundayız insan kaynağını hem de onu çok güçlü silahlarla ve mühimmatlarla donatmak durumundayız."

"TSK'NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÇOK ÖNEMLİ SİLAHLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"



Milli Savunma Bakanı Işık, savunma sanayisinin son 15 yılda büyük başarılara imza attığını aktararak, şu anda yaptıkları gemiyi ve helikopteri ihraç etme durumuna geldiğini vurguladı.



TSK'nın ihtiyaç duyduğu çok önemli silahları Türkiye'nin kendi üretebildiğini belirten Işık, bunların dosta güven verdiğini, ancak bazılarını da rahatsız ettiğini söyledi.



Fikri Işık, birlik ve beraberliği korudukça Türkiye'nin geleceğe güvenle yürüyeceğini ifade ederek, "Tekrar El Bab operasyonunun bitmesi vesilesiyle TSK'ya, Genelkurmay Başkanımızdan, orada görev yapan bütün erimize kadar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah başarılarımızı daim etsin." diye konuştu.





