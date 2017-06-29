Bakan Işık'tan NATO Toplantısı'nda iki imza

Milli Savunma Bakanı Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda iki niyet mektubu imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'yi temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda iki niyet mektubunu imzaladı.



Işık'ın imzaladığı ilk belge, "Kara muharebesini kesin sonuca ulaştıracak mühimmat tedariki çok uluslu işbirliği projesi" niyet mektubu oldu. Mektubu, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya, Finlandiya, Yunanistan, Slovakya, İspanya, Fransa ve İrlanda imzaladı. Niyet mektubuyla kara muharebelerindeki mühimmat ihtiyacının daha etkin ve verimli şekilde karşılanmasına yönelik iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Işık, NATO karargahında ikinci olarak, "Çok uluslu çok maksatlı deniz uçağı yetenekleri işbirliği projesi" niyet mektubunu imzaladı. Türkiye, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İspanya arasında imzalanan projeyle, denizde durumsal farkındalığı ve ülkelerin denizden kaynaklı tehditlere etkin karşılık verme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Projeyle deniz uçakları yetenekleri hakkında çok uluslu iş birliğinin oluşturulması da planlanıyor.