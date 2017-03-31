Bakan Işık'ın konvoyunda kaza

Gümüşhane'de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Işık, Gümüşhane Üniversitesindeki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansın ardından beraberindekilerle cuma namazı için Karaer Mahallesi'ndeki Kemaliye Camisi'ne hareket etti.



Konvoyda bulunan Kadir Koncuk'un kullandığı 29 AN 700 plakalı otomobil, Eskibağlar Mahallesi'nde Özgür Altuntaş idaresindeki 29 DH 778 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler ile 3 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bakan Işık, beraberindeki Vali Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgün, Cihan Pektaş ve diğer ilgililerle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelerek kazada yaralananları ziyaret etti.



Ziyarette Bakan Işık'ın doktorlardan ve diğer ilgililerden yaralıların sağlık durumları ve kazanın oluş nedenine ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.



Bakan Işık, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, maalesef dikkatsizlik sonucu meydana gelen bir trafik kazası olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"4 arkadaşımız yaralı, bunlardan bir tanesi biraz daha ciddi ama hamdolsun doktorlarımızın verdiği şu andaki ilk bilgi hayati tehlike çok gözükmüyor. Diğer 3 arkadaşımızın da bazı bölgelerinden doku incinmesi veya yaralanma şeklinde ama diğer 3 arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Geçmiş olsun diyoruz, Allah beterinden saklasın."