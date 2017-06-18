Bakan Işık Manisa'da yemekten etkilenen askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Işık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelerek, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavileri süren askerleri ziyaret etti, askerlere geçmiş olsun dileğine bulundu.



Işık, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, dün akşam saat 18.00'de akşam yemeği sırasında Batı Kışlasında toplu rahatsızlanma şikayetlerinin gerçekleştiğini söyledi.



Şikayeti olan askerlerin hastaneler sevk edildiğini aktaran Işık, şöyle konuştu:



"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk muayeneleri ve müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahade altında."



Fikri Işık, bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanlarının olduğunu belirterek, "Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece 'çorba içtim ve cacık yedim' şikayetiyle gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının 'hepsini yedim' diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla tüm bu ifadelere dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa, almanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.



Olay olur olmaz, şikayetler başlar başlamaz 2 UMKE çadırının yanı sıra triyaj birimi olarak da bir sahra çadırının hemen kurulduğunu anlatan Işık, 3 askeri tabip, 14 hemşire ve 7 sağlık personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının 15 doktor ve 51 sağlık personelini de görevlendirdiğini bildirdi.



"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN ASKERİMİZ YOK"

Bakan Işık, halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda herhangi bir problem olmadığının belirlendiğine dikkati çekerek, "Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerimizin dışında çok önemli bir problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda askerimiz yok. Hayati tehlikesi olan askerimiz yok." şeklinde konuştu.



YEMEK ŞİRKETİNİN İHALESİ FESHEDİLDİ

23 Mayıs'ta meydana gelen ve herkesi derinden üzen 1 askerin hayatı kaybettiği vaka ile de bilgi veren Milli Savunma Bakanı Işık, şunları kaydetti:



"23 Mayıs'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili de o gün 5 bin 820 askerimiz yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız bin 47. Hastenelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı serum takıldı. Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı değerlendirmelerin sonucunda, analiz sonuçlarında salmonella bakterisinin çıktığı tespit edildi. Bu tespitten sonra da Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı, Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını aldık."



ŞİRKETİN 19 ÇALIŞANINA GÖZALTI

Manisa'daki kışladaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin kışlaya yemek sağlayan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.