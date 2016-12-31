"Her türlü hareketlerini yakından takip ediyoruz"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 1950 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi.

Fikri Işık, 1950 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da eşlik ettiği Işık, geceyi Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdi.



Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.



Burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak askeri helikopterlerle 1950 metre rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne geçti.



Helikopterden inişinin ardından karla kaplı bölgedeki askerleri selamlayan Işık, ardından üs bölgesinde Mehmetçikle bir araya geldi.



İncelemelerde bulunmak ve hayırlı seneler dilemek için bölgeye geldiklerini ifade eden Işık, tüm Mehmetçiğin kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini vurguladı. Askerlerin zor coğrafyada görev yaptığına dikkati çeken Işık, bakanlık olarak onların en iyi şartlarda görev yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.



Mehmetçiğin, hava şartlarının olumsuzluğuna veya coğrafyanın zorluğuna aldırış etmeden vatan görevini yerine getirdiğini belirten Işık, "Bundan dolayı bütün milletimiz size teşekkür ediyor, biz de bu teşekkürün bir ifadesi olarak buradayız." diye konuştu.



Askerlerle tek tek sohbet eden Fikri Işık, ardından Orgeneral Çolak ile karargah binasına geçti. Aldığı brifingin ardından buradaki askerlerle bir araya gelen Işık, telefonla bazı askerlerin ailelerini de aradı. Telefonda asker aileleriyle sohbet eden Işık, ardından telefonunu askerlere vererek aileleriyle konuşmalarını sağladı.



Bakan Işık ve beraberindekiler daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına geçti. Burada Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'dan bilgi alan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, geceyi de burada geçirdi.



"DİKKATLİ DAVRANIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdiği gecenin ardından Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Valiliğe gelen Bakan Işık'ı Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve Valilik personeli karşıladı.



Yöresel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği Işık, daha sonra Vali Su'dan brifing aldı. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Işık, Suriye'deki ateşkese yönelik soru üzerine, ateşkesin yoğun çalışmalar sonucunda sağlandığına dikkati çekti.



Ateşkesle ilgili zaman zaman ihlal haberlerinin geldiğini hatırlatan Bakan Işık, terör örgütlerinin Suriye'deki ateşkes kapsamı dışında olduğunu vurguladı. Bakan Işık, ateşkesin bozulması için gayret gösteren bir takım mihrakların olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Burada çok dikkatli, temkinli, teennili olmak durumundayız. Rusya Federasyonu ile birlikte bölgede ateşkesin kalıcı olması ve Suriye'de siyasi çözümün zeminini teşkil etmesi açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Rusya Federasyonu ile yakın bir işbirliği gayreti içindeyiz. Şu ana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası hareketlerle ateşkesi bozacak bir takım girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz. Arzumuz, bu ateşkese bütün dünyanın destek vermesi ve bunun bütün Suriye sathında, terör örgütleri dışında kalıcı hale gelmesi ve bundan sonra da bir siyasi, politik çözümün hemen devreye girmesi."



"PYD'NİN HER TÜRLÜ HAREKETİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bir gazetecinin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4. ayın tamamlandığını hatırlatarak, gelinen son durumu ve terör örgütü YPG üyelerinin El-Bab'a batıdan girmeye çalıştığı iddialarını sorması üzerine Işık, söz konusu harekatın üç temel hedefinin olduğunu belirtti. Bunlardan birinin bugüne kadarki belki en vahşi terör örgütü olarak kayda geçen DEAŞ'ın Türkiye'nin sınır hattından temizlenmesi olduğunu ifade eden Işık, "El-Bab operasyonu da bu hedefin bir parçası." diye konuştu.



Işık, El-Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesine ilişkin bir takvim vermesinin çok doğru olmadığını dile getirerek, "Son dönemde bu noktada koalisyonun da 'destek vereceğini' ifade etmesi, Rusya Federasyonu'nun da DEAŞ'a karşı operasyon yapması, olumlu gelişmeler. Tabii ki bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey; 'herkes aklını başına alsın.' Bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. Bu noktadaki PYD'nin her türlü hareketini yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA