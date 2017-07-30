Bakan Eroğlu'ndan CHP'li belediyeye "Yuvacık Barajı" tepkisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yuvacık Barajı skandalı dünyanın en büyük skandalıdır. CHP'nin işi gücü skandaldır, yolsuzluktur, soygundur." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, hem 1 Kasım seçimlerinde hem de referandumda Kocaeli'nin büyük bir destan yazdığını söyledi.



Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 7 milyon fidanı toprakla buluşturduğunu, 114 tabiat ve şehir parkı mesire alanını vatandaşın hizmetine sunulduğunu bildirdi.



Kocaeli'ye yeni müjdelerle geldiklerini aktaran Bakan Eroğlu, "26 projemizin 20'sini bitirdik. Hükümetimiz Kocaeli'ye çok büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın Kocaeli'ye ayrı bir önem veriyor. Şu ana kadar 21 milyar liralık yatırım yapıldı. Hizmetlerimiz davam edecek. Bugün Kocaeli'de 41 milyon liraya mal olan 5 tesisin temelini atacağız. Çiçek gibi bir Kocaeli hedefi koyduk. 7 milyon fide dikildi. Bunu 41 milyona çıkaracağız. Kocaeli sadece sanayi ve ticaret şehri olarak anılmayacak. Aynı zamanda doğa turizminin de merkezi olacak." diye konuştu.



Bakan Eroğlu, "Ormanlar Milletindir" diye bir program başlattıklarını ifade ederek, "Ormanlık alanları parselliyoruz. Gelir getirici ceviz, badem ne gerekiyorsa dikiyoruz. 3 yıl bakımı, masrafları bize, gelirleri vatandaşa ait olmak üzere 49 yıllığına vereceğiz." dedi.



"CHP'NİN İŞİ GÜCÜ SKANDALDIR, YOLSUZLUKTUR, SOYGUNDUR"



Yuvacık Barajı skandalının dünyanın en büyük skandalı olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"CHP'nin işi gücü skandaldır, yolsuzluktur, soygundur. Eskiden Kocaeli'de su yoktu. İSKİ Genel Müdürü olarak Gebze'ye, Darıca'ya suyu biz veriyorduk. Daha sonra Yuvacık Barajı'nı yapmak üzere DSİ bunu büyük ölçüde tamamlamıştı. Ama birilerine peşkeş çekmek için bunu yap-işlet-devrete dönüştürdüler. Bizim 15 milyon dolara bitirdiğimiz İkitelli İleri İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin daha küçüğünü bunlar 148 milyon dolara bitirmişler. Bu özellikle 4,5 milyar dolarlık büyük bir soygun. Hala ödüyoruz. Şu ana kadar 3 milyar dolar ödedik, hala ödemeye devam ediyoruz. Aziz milletimiz, Kocaeli'nin güzel insanları, unutma. İstanbul'u, Kocaeli'yi soyup soğana çevirenler bunlar."