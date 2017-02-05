Bakan Elvan'dan "yüzde 90" açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa ziyareti sırasında anayasa değişikliğine ilişkin söylenen referandum tahminlerinin bazı haber siteleri tarafından çarpıtıldığını söyledi.

Lütfi Elvan, Şanlıurfa ziyareti sırasında anayasa değişikliğine ilişkin, vatandaşların "Buradan yüzde 90 evet çıkar." ifadelerini aktardığını, ancak söz konusu ifadelerin çarpıtılarak, Türkiye geneli için referandum tahmini gibi yansıtılmaya çalışıldığını bildirdi.

Elvan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Şanlıurfa'da sorulan bir soruya cevaben, ziyaret ettiğimiz Urfalı esnafların, Urfalı vatandaşlarımızın 'Buradan (Şanlıurfa) yüzde 90 Evet çıkar.' dediğini dile getirdim. Ancak bazı işgüzarlar ve bazı haber siteleri bunu Türkiye geneli için referandum tahmini gibi yansıtmaya çalıştılar. Söz konusu haberler çarpıtmadan başka bir şey değildir. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimizin bu anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde 'evet' diyeceğine olan inancım tamdır. Milletimize saygıyla duyurulur."