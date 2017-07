Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, konar-göçer geleneğinin son temsilcileri Yörüklerin elektrik sorununun çözüleceğini söyledi.

Lütfi Elvan, "Kalkınma Bakanlığı olarak gerekli maddi desteği vereceğiz. Allah'ın izniyle bu yaylalarımız ışıl ışıl olacak. Nasıl mı olacak? Bu yaylalarımızdaki kardeşlerimize taşınabilir konteyner sağlayacağız. Aynı zamanda Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet olan güneş enerjisini kullanarak, her bir obamızın, çadırımızın ışığı yanacak artık." dedi.



Elvan, Mersin'de Torosların 2 bin 200 rakımındaki Sarıpınar mevkisinde, konar-göçer geleneğini sürdüren Yörükler için düzenlenen "Köselerli Yörükleri Buluşması" etkinliğine katıldı.



Yörüklerin çadırlarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Elvan, yayık ayran çalkaladı, yer sofrasında göçerlerle yemek yedi.



Elvan, buradaki konuşmasında, Torosların nabzının, gelenek ve görenekleri sürdüren yörükler sayesinde attığını söyledi.



Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Elvan, "Hiçbir şekilde milli birliğimizden, değerlerimizden, terörle mücadeleden taviz vermeden, hep birlikte bu yaylalarımızı, Toroslar'ımızı, Mersin'imizi, Türkiye'mizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Hangi siyasi partiden olursak olalım, biz biriz, beraberiz, güçlüyüz, biz birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.



Bakan Elvan, kendisinin de bir Yörük çocuğu olduğunu, Yörüklerle aynı toprağı paylaşmaktan dolayı şeref duyduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin ortak değerlerine kastedenlere asla müsaade etmeyeceklerini belirten Elvan, şöyle devam etti:



"Bu değerlerimize kasteden kim varsa, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da derslerini aldıkları gibi yine derslerini alacaklardır. Bu vatanı sevenler tarafından, yörükler tarafından bunlara gereken ders verecektir. Terörle mücadeleye devam ediyoruz. Her birinin inlerine giriyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte bunların kökünü tamamıyla kazıyacağız. Asla bizi, bu yörükleri, Türkiye'mizi yolumuzdan çeviremeyecekler."



"YAYLALAR IŞIL IŞIL OLACAK"



Elvan, keçi yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ise 5. sırada olan Mersin'in eksikliklerini, toplumun her kesimiyle konuşarak teker teker giderdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu yaylalarımızın en önemli problemlerinden biri elektriğin olmaması ve belki uygun şartlarda yaşanmaması. Mersin Valimizle iki gün önce derhal projenin hazırlanması için konuştuk. Kalkınma Bakanlığı olarak gerekli maddi desteği vereceğiz. Allah'ın izniyle bu yaylalarımız ışıl ışıl olacak. Nasıl mı olacak? Bu yaylalarımızdaki kardeşlerimize taşınabilir konteyner sağlayacağız. Aynı zamanda Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet olan güneş enerjisini kullanarak, her bir obamızın, çadırımızın ışığı yanacak artık. Işıl ışık olacak, ben de her türlü desteği vereceğim."



Çobanların sigorta primleri iş veren paylarının devlet tarafından ödendiğini ve üreticilere faizsiz kredi imkanlarının tanındığını hatırlatan Bakan Elvan, destekler kapsamında Mersin'in koç ve teke dağıtımı kapsamına alındığını, meralarda da çalışmalar yapıldığını belirtti.



"HİÇBİR DEVLET MEMURU MİLLETE EFENDİLİK YAPAMAZ"



Elvan, kamu görevlilerinin, milletin hizmetkarı olduğunu vurgulayarak, "Biz, sizlerin hizmetkarıyız. Bürokrasimizden size efendilik yapmak isteyen olursa, haberimiz olsun. Hiçbir devlet memuru millete efendilik yapamaz. Devlet memuru da sizlerin hizmetkarıdır, olmaya da devam edecektir. Eğer bir devlet memuru efendilik yapmaya kalkarsa bir gün dahi o koltukta oturtmam. Bunu biliniz. Bunun gereği neyse de yaparız." diye konuştu.



Etkinliğe Elvan'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri ile çevre il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.



Bakan Elvan, daha sonra Erdemli ilçesinin yüksek rakımdaki mahallelerdeki bir spor sahasının inşaatını da inceledi. Buradaki vatandaşlar, Elvan'a kilim hediye edip yayık ayranı ikram etti.