Bakan Elvan'dan Mersin'e spor yatırımları müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de spor tesislerinin artırılması için 6 yeni projenin hayata geçirileceğini belirterek, ilçelere de gençlik merkezleri yapılacağını bildirdi.

Elvan, yazılı açıklamasında, 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları ile kentin çok sayıda tesise kavuştuğunu hatırlatarak, bu tesislerin etkin kullanımı için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.



Mersin'in tüm ilçelerinde yeni yatırımlar yapılacağını kaydeden Elvan, "Gençlerimizin geleceği için her türlü yatırımı yapacağız. Gençliğe yatırım demek geleceğe yatırım demektir. Çok başarılı gençlerimiz var. Potansiyeli olduğu halde imkanları olmadığı için bunu ortaya koyamayan gençlerimiz var. Bu potansiyeli ortaya çıkaracağız. İl merkezinde ve ilçelerimizde gençlerimizin spor ve sosyal faaliyetlerini güçlendirecek yatırımları yapmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Elvan, kentte spor alanındaki çalışmalara da değinerek, şöyle devam etti:



"Erdemli-Kayacı futbol sahası ve basketbol sahası yapım işine başladık. Yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırımın, şu anda da çalışmalar sürüyor. Yine aynı şekilde Mersin İzcilik ve Gençlik Kampları'nın modernizasyonunu yapıyoruz. Burada da yaklaşık 45 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Birçok projede de yapım ihalesi aşamasına gelindi. Silifke Stadyumu’nun bakım ve onarımı ile aydınlatmasının yapılması işinde ihaleye yakında çıkılacak. Burada tahmini olarak 4 milyon liralık bir yatırım yaparak Silifkemizi çok güzel bir stadyuma kavuşturmuş olacağız. Bunun dışında Aydıncık ilçemizde yapmayı planladığımız yaklaşık 3 milyon lira maliyetli futbol sahası için de çalışmalarımız hızla sürüyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz proje ve maliyet çalışmalarını tamamladı ve bu yıl içeresinde ihalesini gerçekleştirecek."



Yeni projelerin yatırım programına alındığını aktaran Bakan Elvan, "Mersin'de hayata geçireceğimiz 6 yeni projeyi 2017 yılı yatırım programına ve 2017 yılı ek yatırım programına aldık. Mevcut iki katlı ve çok eski durumdaki boks ve eskrim salonunu yıkarak buraya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni yapacağız. Proje çalışmaları sürüyor, tamamlanır tamamlanmaz ihalesine çıkılacak." değerlendirmesinde bulundu.



Elvan, ilçelere gençlik merkezi yapılacağını da vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:



"Silifke, Akdeniz, Tarsus ve Erdemli ilçelerimize birer gençlik merkezi kazandıracağız. Bunları yatırım programına aldık. Bu 4 proje için arazi tahsis çalışmaları sürüyor. Tamamlanır tamamlanmaz proje çalışmaları başlayacak ve en kısa sürede de ihalelerine çıkılacak. Bunları çabucak tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine bunlara ilave olarak Akdeniz ilçemizde bir de spor salonu inşa edeceğiz."



Bakan Elvan, merkeze uzak mahallelere de mini halı sahalar yapılacağını açıkladı.