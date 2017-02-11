Bakan Elvan'dan CHP'ye eleştiri

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Milletten, toplumdan, halktan kopuk, dertsiz bir partinin, muhalefetin ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Lütfi Elvan, "Milletten, toplumdan, halktan kopuk, dertsiz bir partinin, muhalefetin ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Biz dertliyiz, dertleniyoruz. Bu ülkenin geleceği için dertleniyoruz. Bu noktada biz gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunların böyle bir dertleri, kaygıları yok." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Elvan, Valiliğini ziyaret etti.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Elvan, burada yaptığı açıklamada, günümüzde sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin gücüne güç katabilmek, istikrarın sürekli hale gelmesini sağlamak ve dünyada daha güçlü bir konuma gelebilmek için anayasa süreciyle ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi.



Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'deki mevcut sistemin çalışmadığı, tıkandığını, mutlaka bir başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini birçok kez ifade ettiğini belirten Elvan, "Sayın Özal'ın ömrü vefa etmedi ama bugün geç de olsa yeni bir sisteme geçmenin arefesindeyiz. Bu sistemi çok önemsiyoruz. Özellikle yasama, yürütme, yargı boyutu itibarıyla daha güçlü bir yapının ortaya konulacağını hepimiz biliyoruz. Kuvvetler ayrılığının daha etkin bir şekilde yürütüleceğini biliyoruz." diye konuştu.



Hem milletvekillerinin hem de halkın mevcut sistemin ne kadar çalışıp çalışmadığını çok iyi bildiğini dile getiren Elvan, Meclisi daha güçlü kılacak, yürütme aşamasında daha hızlı kararlar alınmasını sağlayacak, yargının millet adına karar verecek bir yargı olmasını sağlayacak düzenlemelerin milletin güçlü bir şekilde "Evet" demesiyle gerçekleşeceğine inandığını kaydetti.



Bugüne kadar millet ne söylediyse onu yaptıklarını ifade eden Elvan, "Milletimizin hissiyatı, yaklaşımı, talepleri, istekleri dışında hiçbir şekilde hareket etmedik. Bugün de Türkiye'nin önündeki bu engeli aşmak için milletimize gidiyoruz. Milletimiz ne derse o olacaktır ama ben şunu görüyorum; güçlü bir şekilde milletimiz buna destek verecektir." dedi.



AK Parti hükümetleri olarak 2002'den beri çok önemli gelişmeler, çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Elvan, şöyle devam etti:



"80 yılda yapılanla 14-15 yılda yapılanı kıyaslar hale geldik. 80 yılda yapılanın 3-5 katının yapıldığını ifade ettik ki bunlar gerçek. Kamu yatırımları itibarıyla, milli gelir itibarıyla, nereden bakarsanız bakın çok önemli gelişmeler sağladık ama bunu sağlarken sürekli koşmaya çalıştık. Önümüze engeller üzerine engeller çıkarıldı. Bir anlamda engelli koşu yapmaya çalıştık, o engelleri aşmaya çalıştık. Şimdi bu yeni anayasa değişikliğiyle biz engelsiz koşmak istiyoruz. Hızla bu ülkenin kalkınması, güçlenmesi, gelişmesi için koşmaya, engelsiz bir şekilde devam etmek istiyoruz. Halkımızın buna destek vereceğine inanıyoruz."



- ANA MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ



Bakan Elvan, bir gazetecinin ana muhalefetin anayasa değişikliğine "Hayır" demesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bir taraftan 'Ben sosyal demokratım, halk, millet, demokrasi önemli' diyeceksiniz, diğer taraftan halktan, milleten korkacaksınız. Milletten niye korkuyorsunuz? Millet ne derse o olacaktır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Biz bugün bu noktalara gelmişsek Hükümetimizi, partimizin halka bütünleşmesiyle bu noktalara geldik. Bizim farkımız bu. Milletten, toplumdan, halktan kopuk, dertsiz bir partinin, muhalefetin ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Biz dertliyiz, dertleniyoruz. Bu ülkenin geleceği için dertleniyoruz. Bu noktada biz gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ama bunların böyle bir dertleri, kaygıları yok." diye konuştu.



Yeni sistemin Türkiye'yi daha güçlü kılacağı, sistemi daha güçlü çalıştıracağı, sistemle kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlü bir şekilde uygulamada olacağını belirten Elvan, şunları kaydetti:



"Yalan yanlış bilgilerle milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz basiret sahibi. Milletimiz kimin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Diyorlar ki işte Meclis feshedilecek, Meclis şöyle. Atıyorlar. Böyle bir şey yok. Meclis bilakis daha güçlü konuma geliyor. Şu anda kanun tasarıları kimin tarafından gönderiliyor? Hükümet. Çoğunluk kimdeyse hükümet de oluyor zaten o. Kanun tasarısı öyle veya böyle geçiyor. Ama bugün yeni sistemle hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi yok. Elinden alıyoruz. Peki yetki kimde? Milletvekillerinde. Milletin meclisinde yetki. Sadece bütçeyle ilgili kısımda hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi var. Onun dışında tüm kanunlar bizzat milletvekilleri ve TBMM tarafından yapılacaktır. Hükümetin bakanı ve başkan TBMM."



Ana muhalefetin "tek adam sistemi" yönündeki eleştirisini hatırlatan Bakan Elvan, "Ne alakası var? Kararname yetkisi veriliyor hükümete çünkü yüzde 50'nin üzerinde oy almış kişiye milletimiz şunu söylüyor; 'Ben senin hükümet kurmanı istiyorum.' diyor. Yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı zaman neticede hükümeti kuruyor. Yürütmeye yönelik düzenlemeleri Cumhurbaşkanına bırakıyor. Gayet doğal. Bugün ne yapıyoruz, hükümet hazırlıyor, meclise sunuyoruz. Kanun şekline dönüşüyor ama bu kararnameler. Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bu kararnameler sadece yürütmeye yönelik kararnameler olacak. Kanunun üstünde bir özelliği yok. Her zaman kanun bu kararnamenin üzerinde olacak. Gerekirse Meclis bununla ilgili düzenleme yapabilecek ve geçerli olacak." ifadelerini kullandı.



Sistemle ilgili ana muhalefetin "Yargıyı tek adam seçecek" şeklindeki eleştirisine de yanıt veren Elvan, "TBMM Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu için 7 kişi seçiyor. 4'nü Cumhurbaşkanımız seçecek. TBMM'nin yargı üst düzeyini seçmesinden rahatsız arkadaşlar. Çünkü millet adına karar verilmesini istemiyor bu arkadaşlarımız. Hakim karar verirken ne diyor? Türk milleti adına karar verilmiştir.' diyor. Ama diyor ki muhalefet 'Bunu meclis atamasın.' Kim atasın? 'Bürokrat atasın.' diyor. Madem bürokrat atayacak o zaman altına 'Türk milleti karar vermiştir.' diyemezsiniz. Milletin seçtiği bir yargı ancak daha adil, adaletli bir yaklaşım sergiler. Hangi boyuta bakarsanız bakın Türkiye'yi daha güçlendirecek bir yapı." diye konuştu.