Bakan Elvan, bayramda baba ocağından vazgeçmiyor

Kalkınma Bakanı Elvan, çocukluk yıllarındaki bayramları özlemle anarken, bugün de bu özel günleri çocukları ve kardeşleriyle birlikte baba ocağında kutladığını anlattı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, çocukluk yıllarındaki bayramları özlemle anarken, bugün de bu özel günleri çocukları ve kardeşleriyle birlikte baba ocağında kutladığını söyledi.



Elvan, çocukluk yıllarında bayramları nasıl idrak ettiklerini anlattı, bugüne yönelik temennilerini ifade etti.



Çocukluğunun Karaman'da geçtiğini, annesinin ev hanımı olduğunu, rahmetli babasının ise terzilikten helva üretimine kadar birçok sektörde çalıştığını söyleyen Elvan, 1969 yılından itibaren Konya'da yaşamaya başladıklarını anlattı.



Bir kız, üç erkek kardeşinin bulunduğunu ifade eden Elvan, bir kardeşinin diş hekimi, diğer kardeşlerinin ise öğretmen olduklarını dile getirdi.



"Bugünkü bayramlarla çocukluğumuzdaki bayramları kıyaslarsak, tabii ki o bayramları arıyoruz." diyen Elvan, çocukken bayramdan birkaç gün önce kendisine ve kardeşlerine bayramlık giysi alındığını ve her bayram namaz için camiye gittiklerini söyledi.



Elvan, şöyle devam etti:



"Ailemizden yakın olan insanlar, anneanne, babaanne, dede, anne, baba, çocuklar bir araya gelir, Kur'an-ı Kerim okunur, sonra büyüklerden başlamak üzere bayramlaşırdık. Sonra babamız, amcamız bize para verirdi. Bu an bizim için en güzel andı. Bayramı dört gözle beklerdik. Parayı hemen harcamazdık. Hatta kardeşler birbirimize 'Senin ne kadar paran var?' diye sorardık. Sonra kahvaltı ederdik. Kahvaltının ardından da bayramlaşma ve ziyaretler başlardı."



Babasının vefat ettiğini belirten Elvan, "Biz aynı geleneği sürdürüyor, her bayram annemin evinde toplanıyoruz; biz, kardeşlerim, gelinleri, damatları, torunları... Annem yine eski yemeklerini yapıyor. Kahvaltı, bayram sabahı yemekli olur. Annemin yaptığı lahana sarmasını ve su böreğini çok severim." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜDÜKLERİ HALDE ÇOCUKLARIMA HARÇLIK VERİYORUM"



Elvan, bayramların birleşmeye, dayanışmaya ve dargınların barışmasına vesile olması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Anadolu'da gelenekler hala devam ediyor. Konya'da, Karaman'da aileler bir araya geliyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Bunun mutlaka sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Bayramlarda harçlık verme geleneğinin önemine işaret eden Elvan, "Ben büyüdükleri halde çocuklarıma bayramda harçlık veriyorum. Bu geleneği onların da devam ettirmesini istiyorum. Bayramı seviyorlar. Bu yönüyle de sevdiklerini düşünüyorum." dedi.



Bakan Elvan, kurbanını bizzat kesemediğini ancak çocukluğundan beri kurban derisinin yüzülmesine, etlerin parçalanmasına ve taşınmasına katkı sağladığını söyledi.



Elvan, Kurban Bayramı'nın ilk gününü annesinin yanında Konya'da geçireceğini, sonraki günlerde ise seçim bölgesi olan Mersin'de bulunacağını ifade etti.



Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini, dünden daha fazla birliğe, beraberliğe ve kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:



"Bu bayramların dayanışmamızın, birliğimizin, beraberliğimizin daha da artırılmasına vesile olmasını diliyorum. Temenni ediyorum ki, eski günlerdeki bayram alışkanlıklarını, geleneklerimizi daha yoğun şekilde bundan sonraki süreçte sürdürelim. Geleneklerimize önem veren biriyim. Nesilden nesile bu gelenekler, inançlar aktarılmazsa bir süre sonra bambaşka bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bireysel hareket etmeye karşı değilim ama birlik içinde hareket etmek, kaynaşmak, geniş ailedeki birlik ve beraberliği sağlamak çok önemli. İnşallah bu bayram birliğimizi, beraberliğimizi artırır, ekonomik ve sosyal açıdan ülkemizin daha iyi noktalara gelmesine vesile olur."