AB Bakanı Çelik: AKPM'nin aldığı kararlar Türkiye'ye hiçbir zarar vermez

AB Bakanı Çelik, AKPM'de Türkiye hakkında yapılan oylamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Ap'yi vizyonsuz temsilcilere sahip olmakla eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AP'nin Türkiye'nin denetim sürecine alınıp alınmayacağına ilişkin kararının" sorulması üzerine Çelik, medyada yer alan yorumları eleştirdi.



"Bugün yapılan yorumlarda sanki bir gözetim kararı verilmiştir de biz bu kanun hükmündeki kararnamelerdeki (KHK) düzenlemeleri almışız gibi bir yaklaşım var, tabii bu yaklaşımlar doğru değil." diyen Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokrasiyi korumak zorunda olduklarını ve bu doğrultuda bazı tedbirlere başvurmak zorunda kaldıklarını anlattı.



Çelik, demokrasiyi korumak için attıkları adımları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ya da uluslararası sözleşmelere bağlılıklarını reddederek yapmadıklarını vurgulayarak, “Sözleşmenin bize verdiği 15’inci maddenin delegasyon hakkını kullandık. Ülkemiz işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı ve buna karşı tedbir aldık.” ifadesini kullandı.



"BU KARAR TARİHE BÖYLE GEÇECEKTİR"



Çelik, Türkiye'nin dış dünyaya kapalı olmadığını vurgulayarak, bu günlerin tarihi nitelik taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, Türk halkının yanında yer alması olduğunu dile getiren Çelik, "Avrupa Parlamentosunun aldığı kararlar gibi kararlar, vizyonsuz kararlar olarak tarihe geçmiştir. Böyle bir zamanda Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını teklif etmek Avrupa değerleriyle kavga etmektir. O kararlar Türkiye'ye hiçbir zarar vermez ama Avrupa Parlamentosunun Avrupalı değerleri savunmak konusunda ne kadar yetersiz temsilcilere sahip olduğunu gösterir. Bu karar tarihe böyle geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ile ilgili gözetim gibi tartışmaların "temelsiz" olduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin hukukun içinde kalarak üstüne düşeni yapmaya devam ettiğinin altını çizdi. Çelik, Avrupalı yetkililerle konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini ve bu kapsamda şubat başında Fransa'da temaslarda bulunacağını bildirdi.



