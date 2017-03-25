Bakan Çelik Şanlıurfa'da

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Düşmanların rahatsız olduğu, terör örgütlerinin rahatsız olduğu bir döneme geçiyoruz, hiç kimsenin kafası karışmasın çok doğru şeyler yapıyoruz ve yapmak durumundayız." dedi.

Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Suruç ilçesinde incelemelerde bulundu. 11 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Çelik, esnafın sorunlarını dinledi.



Faruk Çelik, burada bir ciğerci dükkanına girerek, mangalın başına geçip, ciğer pişirdi. Vatandaşlara hazırladığı ciğer kebaplarını ikram eden Çelik, çevredekilerle şakalaştı.



Daha sonra bir düğün salonunda Suruçlu kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Çelik, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Suruç'ta da önemli hizmetlere imza attıklarını belirtti.



Çelik, Suruç Ovası'nı suyla buluşturduklarını anımsatarak, bundan sonra da aynı kararlıkla çalışmaya devam edeceklerini aktardı.



Türkiye'nin halk oylamasıyla tarihi bir fırsat yakaladığını vurgulayan Bakan Çelik, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimde vatandaşlardan destek istedi.



Bakan Çelik, "Yalnız ve yalnız silahtan anlayanlar artık Türkiye'de at koşturamayacaklar, kimse artık milletin özgür iradesine müdahale edemeyecek, milletin istediği olacak ve Allah'ın izniyle biz de hizmetlere devam edeceğiz. Sorunları halledeceğiz ve yeni bir dönem inşallah başlayacak." diye konuştu.



Türkiye'nin yıllardır Suriyeli sığınmacılara kucak açtığını hatırlatan Çelik, "Kobani olayı yaşadık Türkiye bu dönemde bütün imkanlarını seferber etti, onları kamplara yerleştirdik, onlara aş verdik, kucağımızı açtık, devlet olarak yapılması gereken ne ise hepsini yaptık. Yetmedi daha sonra Kobani'nin DEAŞ belasından kurtulması için devlet olarak yapılması gereken bütün destekleri verdik." ifadelerini kullandı.



Çelik, yurt içi ve dışında bazı çevrelerin Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlık duyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şanlıurfa'yı, Hatay'ı, Gaziantep'i Suriye'ye dönüştürmek o büyük başların hedefi. Oraları karıştırdılar 500 bin kişi yalnız Şanlıurfa'da, milyonlarca insan ülkesini terk etti. İşte bu duruma düşmemenin yolu dostu düşmanı bilmekten geçiyor. Bu ay yıldızlı bayrağın değerini bilmekten geçiyor. Bir ve beraber olmanın kıymetini bilmemiz gerekiyor, yoksa gidecek yerimiz yok. Yüz Suriyeliyi AB ülkeleri almak için elli dereden su getirirlerken, 80 milyon Türkiyelinin gidecek yeri var mı tabi ki yok. Onun için aklımızı başımıza alacağız, düşmana burada piyonluk yapanları bileceksiniz, Hollandalılarla dirsek temasına girenleri bileceksiniz, bazı Alman siyasetçilerin Türkiye'ye olan düşmanlıklarını bileceksiniz. Terör örgütlerini bileceksiniz, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenleri bileceksiniz, hizmeti engellemeye çalışanları bileceksiniz. Eğer bilmezseniz hem siz hem çocuklarınız hem nesliniz bundan büyük zarar görür."



Türkiye'nin artık yeni bir yola girdiğini ve bunun millet için çok daha iyi olacağına inandıklarını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen geçti şimdi yeni bir döneme giriyoruz, yeni dönemde Allah'ın izniyle 16 Nisan'da yeni bir sisteme geçiyor Türkiye. İşte o düşmanların rahatsız olduğu, terör örgütlerinin rahatsız olduğu bir döneme geçiyoruz, hiç kimsenin kafası karışmasın çok doğru şeyler yapıyoruz ve yapmak durumundayız. 15 yıldır iktidardayız, ne doğru, ne yanlış bunları biliyoruz. Diyoruz ki güçlü başbakan, güçlü cumhurbaşkanı ikili yapıyla devleti idare etmek zor. Bu değişiklik nesillerimiz için çocuklarımız için yapılan bir değişikliktir. Kişiye dönük bir düzenleme değildir geleceğe dönük bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Olan bitenler geride kaldı Türkiye'de kronik sorunlar var sıkıntılarımız var ama bunları çözecek olan kadro Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kadrodur."



Programa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.