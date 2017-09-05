Bakan Çelik AB dışişleri bakanları toplantısına katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.



Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.



Çelik, toplantı çerçevesinde AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.



Bakan Çelik'in muhataplarıyla, Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya'da yürütülen seçim kampanyalarında Türkiye'nin iç siyaset konusu haline getirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler ile Myanmar'ın Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam gibi başlıkları ele alması bekleniyor.