Bakan Çavuşoğlu Milano'da açılış yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nun müstakil yeni hizmet binası ve konutunun resmi açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 2014’ten bu yana kapsamlı restorasyona alınan ve bu yıl nisan ayında hizmet vermeye başlayan yeni binanın resmi açılışını gerçekleştirdi.



Çavuşoğlu, açılış kurdelesini, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, Milano Belediye Meclisi Üyesi Diana de Marchi ve Milano’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kesti.



Çavuşoğlu, açılış konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selam, sevgi ve iyi dileklerini ileterek başladı.



Başkonsolosluğun hizmet binası ve konutun açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Milano Başkonsolosluğumuz esasen İtalya’da değil dünyada açtığımız ilk konsolosluklardan bir tanesidir. Bugüne kadar kiraladığımız binalarda sizlere hizmet veriyorduk. İlk defa kendi binamızda size hizmet vermeye başladık. Ülkemize ve İtalya’da yaşayan vatandaşlarımıza yakışır şekilde, Milano’nun en seçkin mahallesinde güzel bir binayı satın aldık. Modern anlayışla bu binanın restorasyonunu planladılar. Fakat bu binada özellikle Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin de bazı bölümlerinde yer almasını özellikle arzu ettik." diye konuştu.



"BİNAMIZIN AÇILIŞI ÇOK ANLAMLI BİR GÜNE DENK GELDİ"



Bakan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun yeni hizmet binasının açıldığı tarihe de dikkati çekerek, “Hizmet binamızın açılışı çok anlamlı bir döneme denk geldi. Üç gün önce Anadolu topraklarını bize vatan yapan Malazgirt’teydik. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızla ve vatandaşlarımızla birlikte Malazgirt’teydik. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Anadolu topraklarının düşmandan kurtuluşu ve yeni Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan çok önemli bir zaferin yıl dönümünde bu hizmet binamızı açıyoruz.” ifadesini kullandı.