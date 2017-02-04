"Meksika ile ekonomik işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin siyasi ilişkilerinin üst düzeyde olduğu Meksika ile ticari ve ekonomik işbirliğini de artırmak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika temaslarına ilişkin Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Arjantin ile başlayan Latin Amerika turunu Mexico City'de tamamladıklarını belirten Çavuşoğlu, dört ülkeye yaptığı ziyaretin başarılı geçtiğini anlatarak, "Bu bölgeleri ihmal etmememiz lazım bizim Afrika ve Latin Amerika açılım politikalarımız başarılı bir şekilde ilerliyor." dedi.



Dominik Cumhuriyeti'ndeki temaslarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin çok sevildiğini ve yetkililerin Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.



Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının nisanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Ankara'da büyükelçilik açacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Santa Domingo'da 2013'te büyükelçilik açtığını hatırlattı.



Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ilk adım atan ülkelerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Gerçek bir dost nasıl davranıyorsa Dominik Cumhuriyeti bunu tutum ve davranışlarıyla gösterdi." dedi.



- "TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Meksika ziyaretini de değerlendiren Çavuşoğlu, bu ülkenin siyasi ve ekonomik alanlarda Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydetti.



İlişkilerin 2013'te stratejik seviyeye çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, "Dün işadamlarıyla birlikte yemek yedik. Türkiye'ye yatırım yapan işadamı sayısı da yatırım miktarı da artmaya başladı." dedi.



Türk firmalarının da Meksika'ya ilgisi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığının 2017'de öncelik verdiği ülkelerden birisinin de Meksika olduğunu belirterek ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.



"Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydetmek istiyoruz." diye konuşan Çavuşoğlu, "Siyasi ilişkilerimizin çok iyi olduğu Meksika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizi de güçlendirmek istiyoruz, bu kararlılık var." dedi.



Meksika'da Türkçeye çok ilgi olduğunu da kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Yunus Emre Kültür Merkezini bir an önce açmak istediklerini ifade etti.



TİKA ofisinin de açıldığını belirten Çavuşoğlu, "TİKA, Karayip, Orta Amerika ve Latin Amerika bölgelerinde yaptığı insani ve kalkınma yardımlarıyla Türkiye'nin imajını ve itibarını çok artırıyor." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Meksika ile BM Güvenlik Konseyi'nin reformunun da aralarında olduğu birçok konuda görüş birliği olduğunu, bu ortak inisiyatifleri de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.