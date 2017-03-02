Bakan Bozdağ'ın katılacağı etkinliğe izin verilmedi

UETD'nin Almanya'da düzenlediği ve Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin izni iptal edildi.

Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşma yapacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) düzenlediği etkinliğe "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek engel çıkarıldı.



Gaggenau belediyesi, yaptığı açıklamada, UETD’ye kiraladığı bir salonda düzenlenecek etkinlik için verdiği izni geri çektiğini duyurdu.



Açıklamada, UETD Gaggenau şubesinin kuruluş etkinliğinin gerçekleştirmesinin planlandığı, Adalet Bakanı Bozdağ’ın misafir konuşmacı olarak yer almasının duyulmasıyla bölge dışından da medya ilgisinin arttığı kaydedildi.



Etkinliğe bölge dışından çok fazla ziyaretçinin gelmesinin beklendiği iddia edilen açıklamada, söz konusu salonun park yerlerinin ve girişlerin yeterli olmayacağı öne sürüldü.



Belediyenin açıklamasında, bu sebepten dolayı UETD’ye verilen iznin geri çekildiği bildirildi.