Bakan Bozdağ'dan Barolar Birliğine eleştiri

Adalet Bakanı Bozdağ, "Maalesef Barolar Birliği ve diğer bazı birlikler, kanunların kendilerine tayin ettiği sınırların dışında işler yapıyorlar." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bazı baroların anayasa değişikliğine ilişkin "hayır" kampanyalarında yer almalarını eleştirdi.



Siyasete "meraklı olduğunu" ifade ettiği Feyzioğlu'nun, Türkiye Barolar Birliğinin Başkanlığında değil de CHP'nin içerisinde siyaset yapmasının daha doğru olacağını vurgulayan Bozdağ, "Barolar Birliği şu anda alternatif CHP Genel Başkanlığı, Genel Merkezi gibi bir faaliyet gösteriyor. Barolar Birliği alternatif genel merkez, Sayın Feyzioğlu da alternatif Genel Başkan." diye konuştu.



"CHP'nin kongresi var, Feyzioğlu alternatiflikten çıkar Genel Başkan olur, Barolar Birliği de böylece kurtulmuş olur. Onlar da kendi işlerine bakarlar." ifadesini kullanan Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Barolar Birliğini bu kadar siyasetin içerisine sokmaya, gündelik politikalarda, tartışmalarda taraf yapmaya kimsenin hakkı yok, Barolar Birliği Başkanının da hakkı yok. Avukatların hepsi Barolar Birliği Başkanı gibi düşünmüyor. Şu anda gücü elinde bulundurduğu için sanki avukatların hepsi böyle düşünüyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ve taşra baroları da Barolar Birliği Başkanının kurduğu bu mahalle baskısından endişe ediyorlar."



Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanları üzerinde bir mahalle baskısını kurduğunu belirten Bozdağ, Birliğin avukatlar üzerinde bir baskı kurabilecek gücü olduğuna da inanmadığını dile getirdi.



"ONLARIN BÖYLE BİR HAKKI YOK"



Bozdağ, tanıdığı birçok avukatın kendi açılarından "evet" dediğini, kurumsal olarak Türkiye Barolar Birliğinin bu işe alet edilmesinin doğru olmadığını belirtti.



Türkiye'de Barolar Birliği, Tabipler Birliği gibi bazı birliklerin nasıl politize olduğunu herkesin gördüğüne dikkati çeken Bekir Bozdağ, avukatların, doktorların hakkı, hukuku konusunda çalışması gerekenlerin siyasal düşüncelerin daha da güçlenmesi için çalışmaktan başka bir iş yapmadığının altını çizdi.



Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:



"Barolar Birliği Başkanı bu çalışmayı yapacağına, avukatların hakkı ve hukukuyla ilgili büyük bir gayretin içerisinde olmuş olsa daha da makbule geçer. İzmir Barosu geçenlerde bir video hazırlamış ve orada dini değerlere de saygısızlık yapan bir ifade var. Onu da kullanıyor. Din hakkında cehalet zirve yapınca, onunla ilgili konuştuğunuzda da bataklığa girmede zirve yapıyorlar. Aynı şeyi orada da görüyoruz. Ben onun için diyorum ki herkes işini yapsın, herkes işine baksın, herkes kanunların verdiği yetkileri kullansın, bunun dışına çıkmasın. Maalesef Barolar Birliği ve bazı birlikler kanunların kendilerine tayin ettiği sınırların dışında işler yapıyorlar. Onlar yorumla bunu kendilerine bir hak olarak görüyorlar ama onların böyle bir hakkı yok."