Bakan Bozdağ'dan Alman devlet televizyonuna tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin Türkçe "hayır" propaganda yapmasına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bozdağ:

- "Bir de siyasal partilerin dışında 'evet' veya 'hayır' cephesinde pozisyon alanlar var. Şimdi Almanya 'hayır' çıksın diye uğraşıyor. Hollanda ve Avusturya öyle. Almanya'nın resmi devlet televizyonu ARD, Türkçe 'hayır' propagandaları yapıyor. Sana ne? Biz bunun kararını vereceğiz, Almanlar bunun kararını vermeyecek"

- "Biz diyoruz ki, başbakan ile cumhurbaşkanının kavga etmeyeceği bir sistem kuralım, bir düzen kuralım. Bu anayasa kavga ettiriyor. Neden, çünkü başbakanı hem siyasi sorumlu kabul ediyor hem ona yetki veriyor öte yandan da tokmağı cumhurbaşkanına veriyor, onun siyasi sorumluluğu da yok"



Bekir Bozdağ, "Bir de siyasal partilerin dışında 'evet' veya 'hayır' cephesinde pozisyon alanlar var. Şimdi Almanya 'hayır' çıksın diye uğraşıyor. Hollanda ve Avusturya öyle. Almanya'nın resmi devlet televizyonu ARD, Türkçe 'hayır' propagandaları yapıyor. Sana ne? Biz bunun kararını vereceğiz, Almanlar bunun kararını vermeyecek." dedi.



Bozdağ, Akçakoca ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki mevcut yönetim sisteminin darbeci askerlerin iştahını kabarttığını söyledi.



Darbeci askerlerin hukuk dışı, ahlak dışı yöntemlerle milletin vermediği iktidarları almak için harekete geçebildiğini belirten Bozdağ, "Onun için Türkiye'de yeni darbeler, yeni hukuk dışı gayrimeşru yol ve yöntemlerle bu milletin iradesine ipotek konulmasın diye Türkiye'nin bu sistem değişikliğini yapması şarttır. Onun için bizim bu bölgede milletimizin ve devletimizin var olması ve bir olarak yaşaması, kıyamete kadar güçlü olması için, devletimizin ve milletimizin yönetim sisteminin daima istikrar, daima güçlü iktidarlar kuran yapıda olması şarttır. Anadolu'da biz bin yıldır varız ama bin yıldır da Anadolu'da bizim kökümüzü kazımak için yeminli olanlar ve bunun için çalışanlar var." diye konuştu.



Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanları ile başbakan ve hükümetler arasında sıkıntılar yaşandığını kaydeden Bozdağ, şöyle devam etti:



"Çok net söylüyorum. Her cumhurbaşkanı ile başbakan ve hükümet arasında bizim dönemler dahil her dönemde gizli veya aşikar kavgalar, tartışmalar, krizler hep olmuştur. Peki bunun bedelini kim ödedi? Biz ödedik. Özal kavga etti, bedelini biz ödedik. Demirel, Tansu Hanım kavga etti, bedelini biz ödedik. Sezer ile Ecevit kavga etti, bedelini biz ödedik. Bütün kavgaların faturası millete çıkıyor. Biz diyoruz ki, başbakan ile cumhurbaşkanının kavga etmeyeceği bir sistem kuralım, bir düzen kuralım. Bu anayasa kavga ettiriyor. Neden, çünkü başbakanı hem siyasi sorumlu kabul ediyor hem ona yetki veriyor öte yandan da tokmağı cumhurbaşkanına veriyor, onun siyasi sorumluluğu da yok."



- "ALMANYA'NIN RESMİ DEVLET TELEVİZYONU 'HAYIR' PROPAGANDALARI YAPIYOR"



Bozdağ, AK Parti, MHP ve BBP'nin halk oylamasında "evet" dediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Saadet Partisi'nin yönetim merkezinde olan bazı yöneticiler hariç bence tabanı tamamen 'evet' diyor. Şimdi bir kısım da 'hayır' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi 'hayır' diyor, HDP 'hayır' diyor. Bir de siyasal partilerin dışında 'evet' veya 'hayır' cephesinde pozisyon alanlar var. Şimdi Almanya 'hayır' çıksın diye uğraşıyor. Hollanda ve Avusturya öyle. Almanya'nın resmi devlet televizyonu ARD, Türkçe 'hayır' propagandaları yapıyor. Sana ne? Biz bunun kararını vereceğiz, Almanlar bunun kararını vermeyecek. Şimdi PKK 'hayır' diyor, 'MHP ile AK Parti anlaştı, bizi imha edecek' diyor. FETÖ 'hayır' diyor. DEAŞ 'hayır' diyor, DHKPC 'hayır' diyor. O zaman vicdan terazimizde biz 'hayır' diyenlerle 'evet' diyenleri tartacağız. Herkes kendi kararını kendi verecek. Hangi taraftan yana oy kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Bunları hatırlatmak, milletin dikkatine getirmek, millete saygısızlık değil bizim vazifemizdir."



Konuşmaların ardından, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Bozdağ'a tablo hediye etti.



