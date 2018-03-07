Bakan Berat Albayrak Kadınlara seslendi: Korkmayın hayallerinizin peşinden koşun

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül törenine katılarak, ödüle layık görülen kadınlara ödüllerini takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuştu.

Konuşmasına 15 Temmuz'da şehit olan kadınların isimlerini sayarak başlayan Bakan Albayrak, "Kadınlar yaradılış itibariyle güçlüdür. Buna inanmamız lazım" dedi.

Bakan Albayrak: Korkmayın hayallerinizin peşinden koşun

AYNI HATAYA DÜŞENLER YOK OLMAYA MAHKUM OLACAKTIR

Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Albayrak,

Terörle mücadelemizde verdiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların şehadetleriyle bu millet, bu ülke bu topraklarda ilelebet payidar olacağız inşallah. Bu imanı, bu inancı, bu milletin bu ufkunu boğmaya, zora düşürmeye, Allah'ın izniyle hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Dün nasıl tarihin tozlu sayfalarında buna yeltenenler yok olduysa bugün de aynı hataya düşenler milletimizin cesareti, şecaati, vatan aşkı karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül törenine katılarak, ödüle layık görülen kadınlara ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül Töreni'ne katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programa Erdoğan ve Albayrak'ın yanı sıra sanatçı Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ile iş, sanat, siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Programda konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı toplumun dışına itildiği bir medeniyet olmadık.

Dünya tarihinde kadının adı yokken Türk kültüründe devlet yönetiminde kadının adını görüyoruz. Kadının kısıtlandığı bir yönetim anlayışı bu topraklarda yer almamıştır.

İslam sonrası dönemde ise imparatorların sultanlara fikrini sorduğu danıştığı birçok örnek görmek mümkündür. Genç cumhuriyette ise 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bu anlamda çağdaş adımlar atmışız.

Dünyanın karanlığa gömüldüğü bir çağda Türk kadını azmi fedakarlığı bilgi ve birikimi ile yaptığı birçok eserlerle medeniyetimizin zirve noktasına ulaşmasından çok büyük bir rol oynamıştır. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de yine kadınımız çok büyük rol oynamıştır" dedi.

SİZLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYORUM

Bakan Albayrak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında şehit olan kadınları da rahmetle andığını belirterek, "Özellikle enerjiden bahsettiğimiz Türkiye ekonomi içerisindeki son 10 yıl ortalamamız 55 milyar dolar.

Böyle bir sektörde inşallah bugün tüm kadınlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerimizin hemen başındaki kadınlarımıza seslenmek istiyorum.

Hepinize büyük bir ihtiyaç duyuyorum. Ben bakan olan hepinize ifade ediyorum sizlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum.

Bugün çok güzel örneklerini birlikte göreceğiz. Kamu eliyle de bir pozitif ayrımcılığı biz de bakanlık olarak vereceğiz. Bütün büyük hedefleri hep birlikte inşallah vereceğiz" diye konuştu.