Bakan Bak'tan yabancı oyuncu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yabancı sınırlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Onunla ilgili TFF ve biz çalışacağız. İnşallah ülkemizin sporu için önemli adımları atar gerekli kararları alırız." dedi.



Bak, Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ettiklerini ve oradaki mevcut durumu değerlendirdiklerini söyledi.



Kapasitenin artırılmasını, daha büyük kapasitede bir gençlik kampı yapılmasını planladıklarını belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:



"Kapasitenin büyütülmesi için yatırım yapacağız. Daha büyük bir gençlik kampını Kırşehir'e kazandıracağız. Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri, yüzme havuzları ve mahallelerde halı sahalar yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla basketbol potalarını Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştıracağız. Bizim en önemli işimiz gençlerimizi kötü alışkanlılardan uzak tutmak. Uyuşturucu ile mücadelede sporu etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. En değerli gücümüz olan gençlerimizle beraber gelecek hedeflere çok güçlü bir şekilde bu ülke yürüyecektir. Görevimiz millete hizmet etmek. Etmeye de devam edeceğiz."



Bakan Bak, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi ve futboldaki yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin de şunları kaydetti:



"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi her zaman önemlidir. Bu derbi yıllardır var. Çıkacaklar, oynayacaklar. Kimin kazanacağını sahadaki performanslar belli eder. İki takıma da başarılar diliyorum. Dostane ve centilmence bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Türk sporu için önemli bir derbi. Yabancı sınırlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Onunla ilgili TFF ve biz çalışacağız. İnşallah ülkemizin sporu için önemli adımları atar ve gerekli kararları alırız."



Vali Şentürk, ziyarette Bakan Bak'a kitap ve tablo hediye etti.