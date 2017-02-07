Bakan Avcı İsrail'de

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci doğrultusunda İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Tel Aviv'de İsrail Turizm Bakanı Levin ile görüştü.



TLV Kongre Merkezindeki görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.



Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan oldu.



İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti.