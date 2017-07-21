Bakan Arslan'ın acı günü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın kardeşi Okan Arslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kardeşi Okan Arslan vefat etti.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gören Okan Arslan, 52 yaşında hayatını kaybetti.



Okan Arslan'ın cenazesi, bugün Üsküdar Altunizade Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kartal Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Bakan Arslan ve ailesi, Maltepe'deki Dragos Devlet Su İşleri Sosyal Tesislerinde taziyeleri kabul edecek.