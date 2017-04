Bakan Arslan'dan Tendürek'e tünel müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kendi coğrafyasında söz sahibi oldukça, başkalarının at oynatmasını, söz sahibi olmasını engellemiş olacak." dedi.

Bakan Ahmet Arslan, "Bu ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kendi coğrafyasında söz sahibi oldukça, başkalarının at oynatmasını, söz sahibi olmasını engellemiş olacak. Başkalarının bu bölgede at oynatmasına engel oldukça onlar tabiri caizse kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Yaptığımız büyük projelerle ilgili gıpta etmek yerine kıskançlık sergiliyorlar." dedi.



Arslan, Doğubayazıt ilçesinde, Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.



Arslan, temelini attıkları fabrikada sadece inşaat döneminde değil, devamında da 500 kişiye iş verilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Yatırımın başkalarına da örnek olacağını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Burada doğup doymak üzere başka yerlere gitmek zorunda kalmış ama imkan sahibi olmuş iş adamlarımızın çok daha sayısının artmasını ve sayılamaz hale gelmesini çok daha önemsiyorum. Böyle bir fabrikanın burada kurulması sadece Doğubayazıt'ın, Ağrı'nın hayrına değil, aynı zamanda Iğdır'ın da hayrına, bölgenin hayrınadır. Ülkemizin istikrarı, bekası önemli. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve ondan sonra da o darbe girişimini destekleyenlerin ülkemiz üzerinde oynamak istedikleri oyunları hep beraber gördük. Bu ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kendi coğrafyasında söz sahibi oldukça başkalarının at oynatmasını, söz sahibi olmasını engellemiş olacak. Bu başkalarının bu bölgede at oynatmasına engel oldukça, onlar tabiri caizse kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Yaptığımız büyük projelerle ilgili gıpta etmek yerine kıskançlık sergiliyorlar."



"DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YARINLARA YÜRÜYELİM"



Ülkenin birliğinin ve 80 milyonun kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da hep beraber dünyaya gösterdiklerini aktaran Arslan, milletin bu birlikteliği ömür boyu göstermesini istedi.



Millettin bir ve beraber olarak, güçlü bir şekilde yarınlara yürümesini temenni eden Arslan, "Daha güçlü bir şekilde yarınlara yürüyelim, ilerleyelim ve bu coğrafyayı karıştırmak isteyenlerin, bu coğrafyada gözü olanların da hem gözlerini oyalım hem de 'Sakın ha, bırak karıştırmaya çalışmayı, karıştırmayı düşünme bile' diyelim." ifadelerini kullandı.



Arslan, Ağrı bölgesine ulaştırma ve sağlık gibi birçok alanda yatırım yaptıklarını belirtti.



Doğubayazıt ilçesinin Ağrı'ya, Iğdır'a ve İran'a bölünmüş yolla eriştiğine işaret eden Arslan, "Ancak 'Bölünmüş yol bizim bölgemize yetmez' dedik. Doğubayazıt-Iğdır yolunu sıcak asfalt hale getirecek ihaleyi şimdi yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Doğubayazıt-Taşlıçay arası yolun sıcak asfalt yapılmasıyla ilgili bütün hazırlığımız tamam o da hayırlı uğurlu olsun. Taşlıçay-Ağrı-Eleşkirt arası bölünmüş yolun standartının yükseltilmesi konusunda daha önce ihale yapmıştık, mahkeme süreçleri nedeniyle aksadı ama o da önümüzdeki ay netleşiyor, inşallah önümüzdeki ay onunda sıcak asfaltına başlıyoruz." diye konuştu.



TENDÜREK'E TÜNEL MÜJDESİ



Bölgeye yatırım ve yol yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, milletin her şeyin en iyisine ve güzeline layık olduğunu belirtti.



Arslan, şunları kaydetti:



"Karadeniz'den başlayıp, Artvin, Ardahan, Iğdır üzerinden gelen ana koridorun Doğubayazıt'tan hızlı bir şekilde Van'a, ülkemizin güneyine kadar inmesi lazım ki bu koridorda, bu coğrafyada ulaşım kolaylığından kaynaklı hareketlilik olsun, ticaret büyüsün. Bunun önündeki en büyük engel de Tendürek Dağları ve Tendürek Geçidi'dir. Sonbahar geldi mi nisan ayına kadar Tendürek Geçidi, geçit vermiyor. Size müjde olsun ki Tendürek geçit vermez olmaktan çıkacak, tünelle beraber inşallah geçit verecek. Tünelin projesini hazırlıyoruz ve devamında ihalesini yapacağız. Böylece Doğubayazıt merkez olmak üzere Iğdır'a ve ülkemizin kuzeyine, Çaldıran'dan Van'a, ülkemizin güneyine çok daha hızlı, çok daha kısa sürede çok daha ekonomik şartlarda erişmiş olacağız. Onlar aynı zamanda bu fabrikaların gelmesinin kolaylaştırıcısı olacaklar, bu fabrikalarda üretilen ürünlerin başka yerlere kolay sevk edilmesi anlamına geliyor. Sizin desteğiniz, duanız, kardeşliğiniz, birlik ve beraberlik duruşunuz olduğu sürece biz sizlere yarın bugünden daha fazla hizmet edeceğiz."



Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar ise devletin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım çağrısına kayıtsız kalmayarak Ağrı Çimento Fabrikasının yapılmasına karar verdiklerini söyledi.



Çimento fabrikasının bölgedeki en büyük en büyük özel sektör yatırımı olduğunu belirten Uçar, "Çevre dostu son teknolojinin kullanacağı fabrikamız yılda 1 milyon 250 bin ton çimento üretecek ve yaklaşık 500 kişi istihdam edecek. Fabrikamız 2018 mart ayında üretime başlaması hedeflemiştir." ifadelerini kullandı.



Arslan, konuşmaların ardından beraberindekilerle Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası'nın temelini attı.



Törene Ağrı Valisi Musa Işın, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca ve davetliler katıldı.