Bakan Arslan'dan Doğu Karadeniz'e tren müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i tren hattıyla birbirine bağlayacaklarını belirterek "Kars'tan batıya giden tren yükünün Karadeniz'e de gitmesi gerekir." dedi.

Bakan Arslan, kentteki bir otelde bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Kars ve ülkeye yapılan hizmetleri anlattı.



AK Parti hükumetleri döneminde ülkenin kazandığını ve kazanmaya devam ettiğini dile getiren Arslan, başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasına ulaşımda çok büyük projeler yaptıklarını söyledi.



Bunlara Karslıların da şahit olduğunu dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. Artık ülkemiz, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi olan bir ülke. Ama 'Ankara, Konya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli'nin bağlanmış olması bize yetmiyor' diyoruz. Bütün çalışmalarımız ve hedeflerimiz şu; hızlı treni ülkenin her yerine yaymak. Yani İstanbul'dan sonra Kapıkule'den Avrupa'ya götürmek ve Ankara'dan bu tarafa. Sivas'ın inşaatı devam ediyor. Erzincan'ın ihalesi devam ediyor. Hemen devamında Erzurum, Kars'ı da hızlı trene kavuşturacak çalışmayı yürütüyoruz."



Arslan, hızlı trenle ülkeyi bir boydan bir boya birleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HAZİRANDA AÇILACAK



Arslan, Kars'tan batıya doğru giden tren yükünün Karadeniz'e de gitmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:



"Kars'tan batıya giden tren yükünün Karadeniz'e de gitmesi gerekir. Dolayısıyla Kırıkkale, Çorum, Samsun'a, Erzincan'dan Trabzon'a bağlantı yapacağız. Erzincan'dan güneye, Sivas'tan güneye yani Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Mardin'e de inen demiryolu ağlarını yapacağız. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı. Bunlar bizim için de ülkemiz için de çok önemli. Bu projelerin en önemli halkalarından biri de Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e gidebilmesi için Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi. Bu proje bölgemiz ve Kars için çok önemli. İnşallah haziranda işletmeye açıyoruz."



Ülkenin birçok yerinde lojistik merkezleri yaptıklarını söyleyen Arslan, 94 milyon 300 bin liralık proje ile Kars'ın büyük ölçüde payına düşeni aldığını dile getirdi.



3. HAVALİMANI



Türkiye'de havaalanı sayısını 25'ten 55'e çıkardıklarını ancak bununla yetinmediklerini anlatan Arslan, şu bilgileri aktardı:



"İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olacak. Bütün bu projelerin taçlanma noktası olacak bu havalimanı yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Kullanım alanı 76,5 milyon metrekare, dile kolay. Malta diye bir ülke var, bu ülkenin yüzlerce katı büyüklükte. Bunlarla yetinmiyoruz, ülkemizin daha ileriye gitmesi lazım. Ülkemizin daha da gelişmesi lazım. Onun için büyük projeler yapıyoruz."