Bakan Arslan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyük değişikliği açıkladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bakan Arslan:"Marmaray'ı Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz..

Maltepe Üniversitesi tarafından Bakan Arslan'a Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın planlanması, inşası ve sonuçlandırılmasındaki sürecindeki gayretleri ve katkısı nedeniyle fahri doktora tevdi edildi. Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen fahri doktora tevdi töreninde konuşan Arslan, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve senato üyelerine teşekkür ederek, bu ünvanın kendini hem gururlandırdığını hem de mahcup ettiğini söyledi.

Ülkenin gelişmesi, kalkınması, ulaşılabilir kılınması adına sadece Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesini değil birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Arslan, bunun kendilerinin görevi olduğunu söyledi. Arslan, yaptıkları her çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere tüm kabine üyelerinin çok ciddi katkıları olduğunu bildirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak müsteşar ve genel müdürlerden yol boyunca çalışan işçilere kadar 250 bin kişilik bir aile olduklarını aktaran Arslan, bu fahri doktorayı onlar adına aldıklarını anlattı.

Arslan, ulaştırma sektöründe çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, ulaşım sektörünün GSYH'deki payından bahsetti.

Türkiye'nin bölgesel bir üs olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Arslan, Türkiye'den 3-4 saatlik uçuşla 1,5 milyar nüfusa erişildiğini, bu nüfusun yaşadığı ülkelerin toplam GSYH'sinin 35 trilyon dolar olduğunu, söz konusu rakamı Türkiye adına katma değere dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Arslan, son yıllarda Çin ve Hindistan'ın gelişmesine bağlı olarak dünya taşımacılığının ağırlık merkezinin doğuya doğru kaydığını, bunun hakkını verebilmek için ulaşım koridorlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU İRAN'A BAĞLANACAK"

Arslan, "Gelecek dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerimizin dönemi. İnanıyoruz ki Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına çıkacak. Bu nedenle coğrafyamızın, ulaşımın her modunda tercih edilen uluslararası bir koridor haline getirilmesi bizim bir zorunluluğumuzdur." diye konuştu.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ulaşım koridorunu geliştirmek için yaptıkları faaliyetlerden bahseden Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın çok önemli olduğunu vurguladı.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın açılmasıyla Çin'den Avrupa'ya kadar kesintisiz yük taşıma imkanı yakalandığını kaydederek, yakın zamanda Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran hattını da yaparak bu koridoru önce İran'a bağlayacaklarını, bu sayede hattı Pakistan'a kadar bağlayabilme şansına sahip olacaklarını anlattı.

Projenin öneminin ileride daha çok anlaşılacağını dile getiren Arslan, sadece Çin'den Avrupa'ya yılda 240 milyon ton yük gönderildiğini bildirdi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE DEMİRYOLU İHALESİNE ÇIKILIYOR

Bakan Arslan, Marmaray'ın İstanbulluların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu sene sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Arslan, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi orta koridoru tamamlayacak önemli projelere imza attıklarını kaydederek, ulaştırma projelerinden bahsetti.

İstanbul'da Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de tamamlanacağını anımsatan Arslan, uluslararası taşımacılık anlamında önemli bir merkez olacaklarını bildirdi.

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Kaynak: AA