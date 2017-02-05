Bakan Arslan: İçerikle manşetin hiçbir ilgisi yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, New Jersey'de Türk kargo gemisine yapılan baskında, ABD’ye insan kaçakçılığıyla suçlanan kaptan ve başmakinistinin tutuklandığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Arslan, "İstirhamım; sorumlu editör, haberinin içeriğini okursa, manşetin ne kadar yanlış, ne kadar yönlendirici, ne kadar yanıltıcı olduğunu ve ülkemize ne kadar zarar verdiğini benden önce o görür zaten ama yeter ki haberinin içeriğini okusun." dedi.



Aksaray'a gelen Bakan Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Aksaray milletvekilleri Mustafa Serdengeçti ve Cengiz Aydoğdu ile Aksaray Valiliğini ziyaret etti.



- "YAZIYI OKUYORSUNUZ, İÇERİKLE MANŞETİN HİÇ İLGİSİ YOK"



Valilikteki şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aykut Pekmez ile görüşen Arslan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Arslan, New Jersey'de Türk kargo gemisine yapılan baskında, ABD’ye insan kaçakçılığıyla suçlanan kaptan ve başmakinistinin tutuklandığı iddiasıyla ilgili bir soru üzerine, basında yer alan birtakım haberlerin çok yanlış ve yönlendirmeli olduğunu söyledi.



- "İÇERİKLE MANŞETİN HİÇ İLGİSİ YOK"



Bu konunun, bir gazetenin dünkü manşetinde, "Türk gemileri, Türk armatörleri Amerika'da insan kaçakçılığı yapıyor" şeklinde yer aldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Altta bir buçuk sayfalık yazı var. Yazıyı okuyorsunuz, içerikle manşetin hiç ilgisi yok. İki tane Türk gemici 2013 yılından itibaren bir yanlışlığa bulaşıyor. Bu kişilerin yanlışlığını sanki Türk denizciliği, Türk armatörü bir yanlışlığın içerisinde gibi manşete taşımışlar. Onu burada düzeltmiş olalım. İstirhamım; sorumlu editör, haberinin içeriğini okursa, manşetin ne kadar yanlış, ne kadar yönlendirici, ne kadar yanıltıcı olduğunu ve ülkemize ne kadar zarar verdiğini benden önce o görür zaten ama yeter ki haberinin içeriğini okusun."



Arslan, Gaziantep, Sivas ve Hatay havaalanlarında güvenlik riski ve birçok eksiklik bulunduğu yönünde ulusal basında çıkan haberle ilgili başka bir soru üzerine, konunun basında yanlış anlatıldığını belirtti.



"Haber, sanki idare bir şeyi saklamış ve bunu Sayıştay tespit etmiş, gazete de onu yakalamış da manşete taşımış gibi gösterilmeye çalışılıyor" diyen Arslan, şöyle devam etti:



"İlk olarak 2007'de Gaziantep'te bir pist yapılıyor. Sonra arkadaşlar pistin tekniğine uygun yapılmadığını tespit ediyor ve firmaya gereğinin yapılması talimatını veriyor. Yine bakanlığımıza bağlı Devlet Hava Meydanlar İşletmesi ile Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gidip yerinde tespit ediyor ve firmaya bu pisti yeni baştan yapılmasını söylüyor ve yeni baştan yaptırıyor. Yükleniciyi de mahkemeye veriyor, hem masrafı yükleniciden istiyor hem de yükleniciyi idarenin o günden itibaren yapacağı bütün ihalelerden yasaklıyor ve mahkeme süreci devam ediyor."



- "SAYIŞTAY'IN, GEREĞİ YAPILDIĞI İÇİN İDAREYE TEŞEKKÜRÜ DE VAR"



Hatay ve Sivas havaalanlarında da aynı durumların yaşandığını anlatan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sayıştay, 'idare böyle bir tespit yapmıştır, bunun gereğini yapmıştır. Dönüp yükleniciyi mahkemeye vermiştir. Mahkeme süreçlerinin takip edilmesi gerekir' diyor. Zaten takip ediliyor. Sayıştay'ın da bunu tabii ki de denetime giren kurum olarak tespitini yapması lazım. Hatta burada Sayıştay'ın, gereği yapıldığı için idareye teşekkürü de var. Daha önce gereği yapılan bir durumu, bugün ortaya çıkmış bir şey olarak göstererek, sanki idare bir şeyi saklamış, Sayıştay da ortaya çıkarmış gibi manşete taşımak, bu sektördeki büyümeye de AK Parti iktidarları olarak yaptıklarımıza da haksızlıktır."



Arslan, ülke genelinde 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolu, bugün 25 bin kilometrenin üzerine, 26 havalimanını 55 havalimanına, 35 milyon yolcu sayısını 180 milyona çıkardıklarına dikkati çekerek, bu sektörlerden kaynaklı hem insanların hayatınının kolaylaştırıldığını hem de ülkeye katma değer oluşturulduğunu bildirdi.



Ülkenin yeni yatırımlarını yaptıkları gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde de yine vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Arslan, "Kaldı ki, 15 yıldır iş yapıyorsunuz. Elbette ki yollar yıpranacak, havalimanı çatısında akma olabilecek. Ancak önemli olan bunun tespitini yapıp tamirat, bakım ve yenilemesini yapmış olmaktır." diye konuştu.



Ziyaret sonunda Bakan Arslan'a hediye takdim edildi.



