Bakan Albayrak'tan YEKA ihalesi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi.



Albayrak, "İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.