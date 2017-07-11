Bakan Albayrak'tan 4 dilde teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 22. Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a gelen dört devlet başkanına kendi dillerinde teşekkür etti.

22. Dünya Petrol Kongresi'nin ilk gününün tamamlanmasının ardından, Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a Twitter hesabı üzerinden yayımladığı mesajla teşekkür etti.



Albayrak, kongreye katılmak üzere İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için yaptığı paylaşımda Azerice, "Davetimizi kabul edip, kongreye gelerek bizi şereflendiren, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic için Sırpça, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov için de Bulgarca teşekkür mesajı paylaşan Albayrak, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya da Arnavutça teşekkür etti.