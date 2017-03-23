Bakan Albayrak'tan 1 milyon aileye doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fafkültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Kürsü" programında öğrencilerle bir araya gelerek yapılan yatırımlar ve anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili düşüncelerini anlattı.



Kırşehir'e iki sürprizle geldiğini belirten Albayrak, Kaman ve Mucur ilçelerine bu yıl sonuna kadar doğalgazı getireceklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.



Albayrak, doğalgaz yatırımlarına da değinerek, şöyle konuştu:



"Kırşehir'e hem hasbihal etmek hem de güzel bir sürprizle gelelim istedik. Konuşmaya sürprizle girelim ki ağzımız tatlansın istedik. İnşallah, hem Kaman hem de Mucur'a bu yıl sonuna kadar doğalgazı getiriyoruz. 2017 ve 2018 yılında, çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Bunun ayaklarından birisi olan Kırşehir'imizde bu sene 2 ilçemizi inşallah önümüzdeki kış doğalgazla buluşturacağız.".



Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına da değinen Albayrak, Türkiye'nin içinden geçtiği bu yeni dönemde belki de 200 yıllık bu toprakların kaderindeki en önemli seçim olacağını vurguladı.