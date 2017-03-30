Bakan Ağbal, Sapanca Vergi Dairesinin açılışını yaptı

Ağbal, Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, tabiatı ve insanıyla bambaşka olan Sapanca'nın, her şeyi hak ettiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını belirterek, "Sınav iznini Başbakanlıktan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum; Gelir İdaresi Başkanlığının açacağı sınava müracaat edin. Vergi dairelerimizde, Gelir idaresi Başkanlığımızda çok güzel hizmetler yapın. Mayıs ayı içerisinde de inşallah bu sınavı yapacağız." dedi.



Ağbal, Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, tabiatı ve insanıyla bambaşka olan Sapanca'nın, her şeyi hak ettiğini söyledi.



Daha önce Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaretinde vergi dairesi kurulması talimatı verdiğini hatırlatan Ağbal, çok süratli şekilde binayı bularak, kamu dairelerinin resmi görüntülerinin dışında modern ve sıra dışı bir vergi dairesini Sapanca'ya kazandırdıklarını kaydetti.



Ağbal, son 14 yılda Türkiye'de olağanüstü bir yatırım, büyüme ve kalkınma hamlesi olduğuna işaret ederek, "Bunu da milletçe hep beraber yapıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle bunları inşallah gerçekleştiriyoruz. Tabii vergi de önemlidir. Neden? Bütün bu yatırımları yaparken sürekli, sürdürülebilir kaynağımız da vergilerdir. Dolayısıyla vergiyi toplayacağız ama topladığımız vergiyi vatandaşa hizmet olarak götüreceğiz." diye konuştu.