Bakan açıkladı: O dalda ilk 10'a girdik

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'de çok kitap basılmadığı ve çok kitap okunmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yeşilköy'deki CNR EXPO Fuar Merkezi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de çok kitap basılmadığı ve çok kitap okunmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

TÜRKİYE DÜNYADA 10'UNCU ÜLKE OLDU

Yeşilköy'deki CNR EXPO Fuar Merkezi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası CNR Kitap Fuarı"nın açılış törenine katılan Kurtulmuş, "Son rakamlar itibarıyla Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 66 bin, 60 bin küsuru ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası)'na kayıtlı, geri kalanları ise zorunlu olmadığı için kayıtlı olmayan 66 bin eseriyle Türkiye telif eserleri alanında dünyada 10'uncu ülke olmuştur. Bu önemli bir başarıdır ve ileriye götürülmesi gerekir" dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın geleneksel bir hâl almasını diledi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin kitap dünyasını, önümüzdeki yıllarda hem okurlara tanıtmak hem de uluslararası camiada Türkiye'deki basım ve yayın dünyasının geldiği noktayı göstermesi açısından bu fuarın hayati olarak yer almasını temenni ediyorum" dedi.

19 ÜLKEDEN 350 YAYINEVİ

Fuarda 19 ülkeden 350 yayınevinin kitaplarını sergilediğini aktaran Kurtulmuş, bakanlık olarak Türkiye'de yayın hayatının daha başarılı hâle gelmesi için bazı faaliyetler yürüttüklerini, bunlardan birinin de Türkiye'deki eserlerin yurt dışında tanıtılması olduğunu ifade etti.

"ESERLERİN TANITILMASINA VESİLE OLUYORUZ"

Kurtulmuş, "66 ülkede 60 dilde Türkiye'nin önemli eserlerini o dillere çevrildiği bir çalışmayı yürütüyoruz. 'TEDA' adını verdiğimiz proje ile Türkiye'nin yazarlarının ortaya koyduğu eserlerin tanıtılmasına vesile oluyoruz. Bu proje, Türkiye'deki yayıncılık faaliyetine çok değerli bir katkıdır" dedi.

"DÜNYADA BASIM YAYIN SEKTÖRÜNDE HEDEF İLK 5 OLMALI"

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda basım yayın sektöründe, sektör büyüklüğü açısından dünyanın en büyük 11'inci sektörü haline geldiğini dile getirdi. Bunun önemli bir başarı olduğunu ancak yeterli olmadığını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah daha ileriye gideceğiz. Türkiye'yi, üzerinde oturduğumuz topraklarda 24 farklı medeniyete sahip olduğumuz, her alanında büyük tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğumuz, kütüphanelerinden neredeyse dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmayna nadide eserlere sahip olduğumuz bir ülkenin basım-yayın alanında dünyada ilk 5'de olması hedef olarak ortaya konulmalıdır" diye konuştu.

"BU ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR"

Türkiye'de çok kitap basılmadığı veya çok kitap okunmadığı yönünde eleştirilere değinen Numan Kurtulmuş, "Son rakamlar itibarıyla Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 66 bin, 60 bin küsuru ISBN(Uluslararası Standart Kitap Numarası)'na kayıtlı, geri kalanları ise zorunlu olmadığı için kayıtlı olmayan 66 bin eseriyle Türkiye telif eserleri alanında dünyada 10'uncu ülke olmuştur. Bu önemli bir başarıdır ve ileriye götürülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"SADECE DEVLETİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI YETERLİ DEĞİLDİR"

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin gelişmesinin sadece ekonomisiyle, fabrikalarıyla, hızlı trenleri ve havaalanlarıyla olamayacağını aynı şekilde kültürde, sanatta, edebiyatta yayım dünyasında da çok ciddi bir gelişme kaydetmek zorunda olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Zaman zaman Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerimizden birisi Türkiye'nin kültürde, sanatta ve edebiyatta, bilimde daha ileriye gidecek adımların atılmasıdır. Bunun için sadece devletin üzerine düşeni yapması yeterli değildir. Özel sektörün de elindeki bütün gücüyle ciddi bir gayret sarf etmesi, kültür alanına yatırım yapması, özel sektörün bir takım sponsorluklarla Türkiye'nin bir takım zengin ve kültürel yapısını kuvvetlendirmesi, dünyaya tanıtma potansiyelinin ortaya çıkması, aynı şekilde yayım dünyasında özel sektörün ciddi bir şekilde işin içinde yer alması fevkalade önemli gördüğümüz önceliklerden birisidir. İnşallah yeni dönemde bunları gerçekleştireceğiz. CNR Kitap Fuarı'nın uluslararası basım yayın dünyası için iftihar edilecek bir fuar hâline gelmesi için de bakanlık ve hükümet olarak her türlü yanınızda olduğumuzu ifade ediyor, sektörü hep birlikte çok daha ileriye götüreceğiz."

AFRİN OPERASYONU

Konuşmasının sonunda Afrin operasyonuna da değinen Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin ulusal güvenliği bu coğrafyadaki, bütün toplulukların daha fazla birleşmesinden, bütünleşmesinden; Türkiye'nin milli çıkarı bu coğrafyada yaşayan Kürtleri, Türkler'in Araplar'ın Acemler'in daha fazla dostluğundan kardeşliğinden geçiyor. Türkiye'nin milli çıkarı bu coğrafyanın Sunnilerinin Alivilerinin daha fazla birleşmesinden geçiyor. Ama üzülerek tespit etmek durumundayız ki bazı ülkelerin çıkarları daha fazla bölünmesinden, parçalanmasından geçiyor. Bugün PYD'ye YPG'ye destek verenler sadece maşalar üzerinden yürütülen kirli savaşta ellerini ateşe sokmamak için kirli maşalarına verilen bir yardımdan ibarel değildir. Kendi menfaaleri bakımından bu bölgenin halkları arasında düşmanlık, ayrılık sokmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

BAKAN KURTULMUŞ'TAN 'ONUR YAZARI' ALEV ALATLI'YA PLAKET

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından fuarın 'onur yazarı' olan Alev Alatlı'ya bir plaket takdim etti. Ardından bir konuşma yapan Alev Alatlı, bir fuarda 'onur konuğu' olmanın tuhaf bir duygu olduğunu aktararak, "Şişiyor mu insan 'oldum mu' diye? Pek değil... Sadece mahçup oluyor. Mahçup oluyor ve 'layık mıyım' diye kendine sormaya başlıyor. Ama her hâlükârda sizleri burada görmek bir teşvik unsuru..." ifadelerini kullandı.

ALATLI: İNSAN HEM YAZIP HEM DE YAZDIĞI ESERİN TEZGAHTARLIĞINI YAPAMIYOR

Alatlı, Türk yazarların kitaplarının İngilizceye çevrilmesiyle ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın bakanım sizin yaptıklarınızı duymak, bakanlık olarak inanılmaz bir şey. Ben, her zaman Hasan Âli Yücel dönemindeki Batı klâsiklerinin tersine dönmesinin rüyasını görmüş biriyim. Çok isterim ki onu hatırlatan, benzeyen bir şey; kaç sene sonra tersine dönük, Türkiye için bilerek ve seçilerek yabancı diller için yapılsın. Bunu kendi adınıza yapın ve adı da 'Kurtulmuş Klâsikleri' olsun. Siz bunu yapabilirsiniz. Şöyle 100 tane filan koyun aklınıza. Kimse de koyunun altında buzağı aramasın. İnsan hem yazıp hem de yazdığı eserin tezgahtarlığını yapamıyor. Bunun bir örneği benim. Bir tek kitabım İngilizceye çevrilmiş değil. Neden? Basit bir cevabı var; tabii ki zor kitaplardır. Türkiye için yazan biriyim. Umurumda değil kendimi Batı'ya beğendirmek. Kendini pazarlamakla uğraşamayan çok değerli yazarlar var. Pazarlama işi başka bir şeydir, yazma işi başka bir şeydir. Bana değil, sakın ha.. Ama çok iyi kitaplar gördüğümü biliyorum."

FUARA GİRİŞ ÜCRETSİZ

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra fuar alanındaki standları gezdiler. Öte yandan bu yıl yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk edecek Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın teması 'oku' oldu. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayat üzerindeki gücünü ifade edecek binin üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. 10-18 Martları arasında devam edecek olan fuara giriş ücretsiz.

Bakan Kurtulmuş'un yanı sıra törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan ile Nureddin Nebati ve yayınevlerinin sahipleri, yazarlar ile kitapseverler katıldı.

Kaynak: AA