Bakan Açıkladı! Müthiş Terör Hamlesi Geliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terörden etkilenen illerin kalkınmasına destek amacıyla yeni bir hamle başlatacak olan hükümet, gençleri hem terörden hem de uyuşturucudan koruyacak projelere ağırlık verecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ÖSO desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, hükümet, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terörden etkilenen illerin kalkınmasına destek amacıyla yeni bir hamle başlatacak. TBMM’de Milliyet’e konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın verdiği bilgiye göre, terörden etkilenen illerde gençleri hem terörden hem de uyuşturucudan korunma amacını içeren projeler için çağrı yapılacak. Bak, “Özellikle terörden etkilenen bölge belediyeleri başta olmak üzere, bölge insanına destek olmak, terör örgütleri yüzünden gördükleri zararları telafi etmek amacıyla çalışma yapılacak. Öncelikli hedefimiz, spor aracılığıyla tüm vatandaşlarımızla kucaklaşmak, milli hedefler doğrultusunda kardeşlik iklimi oluşturmak. Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun birleştirici gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek ve terör konusunu Türkiye’nin gündeminden çıkacak” dedi. Bak, özetle şunları kaydetti:

MOBİL TESİS

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ihtiyaç duyulan ve bölge insanımıza yapılmasının faydalı olduğu gençlik ve spor tesislerini yapmaya devam ediyoruz. Bölgedeki tüm illerde en az bir mobil gençlik merkezini faaliyete geçirerek sportif ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. İlçelerde, uzak mahallelerde, köylerde, okullarda hizmet verilmesi yoluyla gençlerle daha yakın iletişim kurulması sağlanıyor. Mobil gençlik merkezleri kent meydanlarında ve özellikle gençlik merkezi olmayan yerlerde kullanılıyor. Terörden etkilenen gençlere yönelik milli değerlerin pekiştirilmesi, tarih bilincinin aşılanması amacıyla eğitsel, kültürel, gönüllülük boyutları ağırlık kazanan hareketlilik projeleri uygulanıyor.

DOĞUYA ÖZEL HİBE

Bölge gençlerine yapılacak yatırımın bölgenin kalkınmasına sağlayacağı artı değer düşünülerek sadece DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik özel hibe programı düzenlendi. 2017’de açıklanan DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik özel çağrı ile 203 projeye 20 milyon TL destek verildi. Özel çağrı kapsamında 91 gençlik merkezi, 87 kitap kafe ve 25 mobil gençlik merkezi projesi desteklendi.

YAKILAN SALONLARI YENİDEN YAPACAĞIZ

Doğu ve Güneydoğu’ya yüzlerce tesis yapıyoruz. Güreş Federasyonu başkanlığım döneminde Siirt’e gittim. Orada bir güreş hocası vardı. Başkanım, ‘Salon yap, orayı çocuklarla doldurayım’ dedi. Oraya bir salon yaptık, malzemeleri gönderdik. Hocamız 2 ay sonra bana resim gönderdi, salonda 200’e yakın çocuk ve aileleri vardı. Sporun birleştirici gücü bu. Yaptığımız salonları, tesisleri dolduracağız. Birilerinin, teröristlerin yaktığı salonları biz yeniden yapacağız. Tekrar yakarlarsa bir daha yapacağız.

DEVŞİREMEYECEKLER

Terör örgütlerinin gençlerimizi devşirmesini, esir etmesini ve onları kullanacak şekilde yönlendirmesini önlememiz gerek. Terör örgütleri, gençlerimizin aklını çelerken uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun birleştirici gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek ve terör konusunu Türkiye’nin gündeminden çıkacak.

Proje içerikleri gençlere dayalı

Bak, yeni dönemde değerlendirmeye alınacak, bakanlığa sunulacak proje tekliflerinin şu konuları içermesi gerektiğini açıkladı:

- Ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar ya da fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması.

- Gençlerin kişisel gelişimlerine destek verilmesi.

- Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye katkı sağlanması.

- Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi.

- Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif vatandaşlık bilincinin teşvik edilmesi.

- Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması.

- Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması.

Sporla kardeşlik iklimi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörden etkilenen bölge belediyeleri başta olmak üzere, bölge insanına destek olmak, terör örgütleri yüzünden gördükleri zararları telafi etmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Öncelikli hedefimiz devletin insanlarımızın yanında olduğunu göstererek spor aracılığıyla tüm vatandaşlarımızla kucaklaşmak, milli hedefler doğrultusunda kardeşlik iklimi oluşturmak. Bölgede genç nüfus oranı Türkiye ortalamasının üstünde. Genç nüfusun milli ve tarihi değerlerimiz konusunda bilinçlendirilmesi en az ülkemizin diğer bölgelerinde yaşayan akranları kadar sosyal ve sportif imkanlara sahip olması sağlanıyor.

Kaynak: Ajanslar