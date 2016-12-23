Bakan açıkladı; El Bab'ın en kritik yeri temizlendi

Milli Savunma Bakanı Işık, El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizlediklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.



Bakan Işık ayrıca, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var." ifadelerini kullandı.