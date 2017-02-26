Bahreyn'de bombalı saldırı

Bahreyn'in güneydoğusundaki Cev köyü yakınlarında polis servis aracını hedef alan saldırıda 4 polisin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, Cev köyü yakınlarında polis servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiği belirtilerek, terör saldırısında 4 polisin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, yetkili birimlerin gerekli işlemleri başlattığı kaydedilerek, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.



Saldırının, bu ay ülkede düzenlenen beşinci terör saldırısı olduğu ifade edildi.