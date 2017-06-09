Bahreyn Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, konuk bakanın, yarınki ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.



Bahreyn Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.