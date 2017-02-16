Bahçesaray Belediyesine görevlendirme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde görevden alınan Belediye Başkanı Mehmet Garip Aykut'un yerine Kaymakam Serhat Karabektaş, vekaleten getirildi.

Bahçesaray ilçesinde görevden alınan Belediye Başkanı Mehmet Garip Aykut'un yerine Kaymakam Serhat Karabektaş, vekaleten getirildi.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle DBP'li Bahçesaray Belediye Başkanı Aykut'u görevden uzaklaştırdı.



Aykut, bakanlık kararının tebliğ edilmesinin ardından belediyeden ayrıldı. Valilik kararıyla Kaymakam Karabektaş, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.