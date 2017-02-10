MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bunların gözleri kör, kulakları sağır, beyinleri uyuşmuştur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Sayın Bahçeli'ye aylarca aç kalmış sırtlanlar gibi saldırmak, sadece açlıkla da izah edilemez. Bu bir cinnet halidir. Bunların gözleri kör, kulakları sağır olmuş, beyinleri uyuşmuştur." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Bahçeli'ye aylarca aç kalmış sırtlanlar gibi saldırmak, sadece açlıkla da izah edilemez. Bu bir cinnet halidir. Bunların gözleri kör, kulakları sağır olmuş, beyinleri uyuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletin ve milli unsurların gösterdiği direnişin, ihanet şebekesi FETÖ'nün hesaplarını bozduğunu, sonradan alınan tedbirlerle bu şebekenin dağıtıldığını belirtti.



Hainlerin vatansever, bölücülerin milliyetperver kisvesine büründüğünü vurgulayan Yalçın, "Bunlara medyada istimale ve tahrike müsait bazı çevreler de eklenmek suretiyle bir şer mutabakatı, şer iş birliği ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.



Referandum sonrasında şer odaklarının ihanet çabalarını sürdürme şansları kalmayacağı için referandumu sabote etmek üzere son barutlarına, nefeslerine, kurşunlarına varıncaya kadar bütün cephanelerini harcamak üzere, gayrete geldiklerinin gözlendiğine işaret eden Yalçın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Referandum sonrasında bunların defterleri dürüleceği, yıllardır millete yazıp söyledikleri yalanların sonu geleceği için telaş ve korku içinde saldırıya geçmişlerdir. Hepsinin hedefinde MHP vardır. Çünkü MHP bunların oyunlarını bozmuş, oyuncaklarını ellerinden almıştır. Çünkü MHP, 15 Temmuz gecesinden itibaren siyasetin başat aktörü olarak ülkeyi parçalanmaya götüren süreci tersine çevirmiştir. MHP'yi hedefine koyan çevrelerse papaz tesbihindeki dua boncukları gibi yan yana dizilmişlerdir. Bunlar sadece MHP'ye saldırmakla yetinmemekte, hep bir ağızdan oyunu bozan Bahçeli'nin siyasetten silinmesi için yakarmaktadır. Yıllardır tekrarlanan ama aslı çıkmayan 'MHP bitecek' nakaratının bir benzeri, şimdi referandum sonrasına uyarlanmış, 'MHP referandumdan sonra bitecek' şekline dönüşmüştür."

"BUNLARIN ERMENİ ÇETELERİNDEN FARKI KALMAMIŞTIR"



"Perinçekgillerin emrindeki yayın organları ve buradaki maaşlı ihanet tellallarıyla kaos borazanlarının koro halinde Bahçeli'ye saldırdığını" belirten Yalçın, şunları kaydetti:



"Aydınlıkçıların sözüm ona korumaya çalıştığı ve tahrike yeltendikleri gazeteye bakınız, o da Fitneçağ'dır. Milliyetçi-ülkücü hareketin liderini, Mondros ve Sevr'i imzalayanlarla kıyaslayacak kadar çukurlaşanlar, suretlerini görmek istiyorlarsa aynaya bakmalıdır. Bozacının şahidi şıracıdır. Fitneçağ'ın bülbülleri de Ulusal Kanal'a çıkıp şakımaktadır."



Semih Yalçın, FETÖ'nün AK Parti iktidarında palazlandığının doğru olduğunu, ancak AK Parti'nin bu konuda yanlışından döndüğünü bildirdi.



MHP'ye yönelik saldırılarda, anayasa değişikliğinin içeriğine hiç değinilmediğine, değişiklik metnindeki MHP imzasının yok farz edildiğine, MHP'nin kırmızı çizgisi olan anayasanın ilk dört maddesinin korunmuş olmasının gündeme bile getirilmediğine vurgu yapan Yalçın, "Sayın Bahçeli'ye aylarca aç kalmış sırtlanlar gibi saldırmak, sadece açlıkla da izah edilemez. Bu bir cinnet halidir. Bunların gözleri kör, kulakları sağır olmuş, beyinleri uyuşmuştur." değerlendirmesini yaptı.

"MHP'YE YÖNELİK HÜCUMLAR ARTTIRILMIŞTIR"



Emin Çölaşan'ın da son yazısında Bahçeli'ye saldırdığını aktaran Yalçın, Çölaşan gibi MHP muhalifi yazarların, içlerindeki nefret ve kini umutsuzca kustuğunu belirtti.



Bu taifenin her türlü yalanı, ahlaksızlığı, ölçüsüzlüğü ve iftirayı kullanarak, MHP düşmanlığını cinnet boyutlarına vardırmasının boşuna olmadığını kaydeden Yalçın, referandumda milletin nihai kararı vermesine giden yolu MHP'nin açtığına işaret etti.



Bu taifenin millet iradesinin tecellisinden korktuğunu iddia eden Yalçın, "(Referandum dönemecine gelmeden ne kadar kurşun ve gülle atarsak, ne kadar iftira üretirsek o kardır) denilerek, MHP'ye yönelik hücumlar artırılmıştır." değerlendirmesini yaptı.



Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, hiçbir hain saldırının MHP kervanını yolundan döndüremeyeceğini, iş birlikçilerin, beşinci kol hizmetkarlarının ve bilimum taşeronların salvolarının MHP kalesini düşürmeye yetmeyeceğini ve bunun böyle bilinmesi gerektiğini vurguladı.