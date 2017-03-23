Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, Bahçeli'ye cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya cevap verdi.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'yla ilgili söylentilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.



"BUNLAR İÇİN ÇOK ERKEN"



Kanal D - CNN Türk ortak yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Biz kendisi ile bir araya geldiğimizde, bazı şeyleri görüşme fırsatımız oldu ama bunlar şu anda çok erken. Çünkü 2019 hedef. 2019'dan önce neler olabilir Onlar da ayrı bir konu. Ortada şu anda 2019'a kadar bir hükümet var. 2019'a kadar olan mevcut hükümetimizin tasarrufunda olan bir çok şeyler var. Benim tasarrufumda olan değil de hükümetimizin. 2019'dan sonra yapılacak bir seçimde diyelim ki eğer şahsım aday gösterilirse ayrı bir konu. Gösterilmezse ayrı bir konu. Gösterilip çıkacak netice birçok şeyin de değerlendirilmesinin önünü açacaktır. Bu da ne zaman Kasım 2019'dan sonra." ifadelerini kullandı.



"GÖNLÜMDEN GÜZEL ŞEYLER GEÇİYOR"



Çelik'in "sizin gönlünüzden ne geçiyor" şeklindeki ısrarı karşısında ise "gönlümden güzel şeyler geçiyor" cevabını verdi.

Kaynak: haber7