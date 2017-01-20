Bahçeli'den Şahan Gökbakar'ın yeni filmine gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat Kalkanı ve Azerbaycan'a ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci günü olduğunu ifade etti.



El Bab'dan acı haberler geldiğini belirten Bahçeli, şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Türk milletine de başsağlığı diledi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, "El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır. Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır. MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bahçeli, 20 Ocak 1990'ın Türk milleti ve özellikle Azerbaycanlılar için karanlık ve acı bir tarih olduğuna işaret ederek, "20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanı akmıştır. 27 yıl önce, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Bakü'de cinayet ve şiddet düğmesine basılmış, Rus tankları soydaşlarımızın üzerine yürümüştür. Bağımsızlık sevdasını cesaretleriyle tutuşturup zulme meydan okuyan, esarete başkaldıran gardaşlarımız acımasızca hedef alınmıştır." ifadelerini kullandı.



Bakü sokaklarının ateşe boğulduğunu, tankların palet gürültülerinin mazlumların feryatlarını bastırdığını anlatan Bahçeli, kinin ve zalimliğin volkan gibi patladığını aktardı.



Dağlık Karabağ işgalini protesto etmek amacıyla toplanan ancak saldırıya uğrayan 143 kişinin şehit olduğunu, 611 kişinin ise yaralandığını belirten Bahçeli, "Üç renkli bayraklarının altında hür ve bağımsız yaşama irade ve isteğiyle şehadete eren gardaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türklüğün yaşandığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdadır. Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir." değerlendirmesine yer verdi.