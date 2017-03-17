Bahçeli'den Baykal'a sert tepki: Günaha giriyorsun

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 'böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın' sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli, yeni anayasayı eleştirmek isteyen Deniz Baykal'ın "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerine tepki göstererek, "Dili bozulmuş birisi, “beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor”, elbette halt ediyor, günaha giriyor" dedi.



Bahçeli'nin tweetleri şu şekilde:



Dilin kemiği yok derler,doğrudur;ama kemiksiz de olsa vurdu mu yatırır. Dil gönülden beslenmedikçe dirlik getirmez,getirse de dengeli olmaz.



Büyük düşünürümüz Yusuf Has Hacib; gözünü kollarsan gönül dilemez. Gönül dilemezse hiçbir şeye tutsak olmaz, diyor, ne güzel söylüyor.



Mevlana, garez gelince hüner kaybolur,yüzlerce perde iner gönülden göze derken,eksik bırakıyor.Garez olunca dil de yanılır, yanlışa çakılır.



Dili bozulmuş birisi, “beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor”, elbette halt ediyor, günaha giriyor.



16 Nisan Referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor.



Kalbin temizliği yüze, yüzün temizliği dile yansır. Heybede ne varsa ele o gelir,dilden ne çıkarsa talih veya talihsizliğin kilidini o açar.