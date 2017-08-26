Bahçeli'den Başbakan'a Irak cevabı! Sözlerimin arkasındayım

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'a Kuzey Irak'taki referandum açıklamalarıyla ilgili olarak yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'taki referandum kararı için, "Gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'ın "Savaş, devletle devlet arasında olur" açıklamasına yanıt verdi.



Bahçeli, "Başbakan'ın düzeltme gereği siyasi nezakete ters düştü. Hassasiyeti yanlıştır. Milli hassasiyeti savunan ortak görüşe zarar vermiştir. Kuzey Irak referandumuna ilişkin sözlerimin arkasındayım." açıklamasında bulundu.



''YANLIŞIMIZI BULMAYA ÇALIŞANLARA TAVSİYEM...''



"Sayın Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür" diyen Bahçeli şu açıklamalarda bulundu:



Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referandum milli güvenliğimiz ve devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü açısından ertelenemez, örtülemez, geçiştirilemez tehlike ve feci sonuçlar içermektedir. Elbette bu referandum Kürdistan'ın inşa ve ihyası için sinsi bir ön çalışma, karanlık öncü hamledir.



Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye'nin elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır.