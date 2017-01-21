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21 Ocak 2017 07:41 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2017 07:43

Bahçeli'den anayasa değişikliği açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli'den anayasa değişikliği açıklaması

Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüşmeleri süresince çalışmaları takip etti.

Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Etiketler: anayasa değişikliğianayasasivil anayasadevlet bahçeli


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