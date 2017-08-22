Bahçeli'den milli güreşçi Başar'a kutlama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Başar'ı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar'ı tebrik etti.



MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Başar'ın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.



Bahçeli mesajında, şunları kaydetti:



"Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 85 kiloda Alman rakibini yenerek altın madalya kazanma başarısını gösteren milli güreşçimiz Metehan Başar'ı kutluyorum. Al bayrağımızı dalgalandırıp, Milli Marşımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçimizi alnından öpüyorum. Bu başarıda emeği geçen şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."