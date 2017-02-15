'Baharın müjdecileri' dünyaya gözlerini erken açtı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve "Baharın müjdecisi" görülen "Norduz" koyunları yavrulamaya başladı.

Van'da "Baharın müjdecisi" görülen kuzuların, beklenenden erken dünyaya gelmesi, yetiştiricileri memnun etti.



Gürpınar ilçesinde yetiştirilen "Norduz" koyunları yavrulamaya başladı. Besiciler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü dönemde, yaşanan erken doğumların sevindirici olduğunu dile getirdi.



Besici Emrah Taş, yaptığı açıklamada, 450'ye yakın koyunu bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının doğum yaptığını söyledi.



Kuzuları günde iki defa anneleriyle buluşturduklarını anlatan Taş, "Kuzular normalde baharın müjdecisi olarak bilinir ama bu yıl biraz erken doğduğu için karlı havada dünyaya geldi. Havalar ısınana kadar özenle bakacağız. Amacımız bu neslin devamlılığını sağlamak." dedi.