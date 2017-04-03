Bahar yorgunluğu enerjinizi tüketmesin!

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjiler de artmaya başladı. Alerjiler kişide halsizlik ve yorgunluğa sebebiyet veriyor. Peki bu halsizlikten kendimizi nasıl koruyacağız?





Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in, polene karşı aşırı duyarlı kişilerde "burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma ve kaşıntı" gibi belirtiler gösterdiği, bunun halsizlik ve isteksizliğe yol açan bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu bildirildi.



Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, mart ve nisan aylarından itibaren bitkilerden yayılarak havaya karışan polenlerin, alerjisi olan kişilerde çeşitli şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Sapan, atmosferdeki polen yoğunluğunun, ekim ve kasım aylarına doğru azalarak kaybolduğunu ifade etti.



Polen alerjisinin iklim yapısına göre değiştiğini, ülkenin çeşitli bölgelerinde 7 ay kadar etkili olduğunu vurgulayan Sapan, polenlerin yol açtığı alerjik rinitin, ortalama yüzde 20 ile en çok gençlerde görüldüğüne işaret etti.



"BURUN AKINTISI, ÖKSÜRÜK, GÖZLERDE YAŞARMA, KIZARMA, KAŞINTI"



Sapan, alerjik rinitin, halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilindiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



''Polene karşı aşırı duyarlı ve hassas olan kişilerde özellikle bahar başlangıcında havada bulunan polen alerjenlerinin kişinin burnuna ve gözüne ulaşmasıyla burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, burun tıkanıklığı, kızarma, kaşıntı gibi bulgular ortaya çıkıyor. Ayrıca alerji kişide 'bahar yorgunluğu' denilen bir tablo ortaya çıkararak halsizlik ve isteksizliğe de sebep oluyor. Bunun yanında bazı çocuklarda ve gençlerde astıma bile neden oluyor. Bu belirtiler polenlerin etkili olduğu 3-6 ay gibi uzun bir süre devam ediyor ve hastaların yaşam kalitesini düşürüyor.''



POLENLERİ EN ÇOK ALERJİYE NEDEN OLAN BİTKİ VE AĞAÇLAR



En çok alerji yapan polenlerin, daha çok çocuk oyun alanlarında ve evlerin bahçelerinde bulunan çim polenleri olduğuna işaret eden Sapan, en çok alerjen polene sahip olan ağaçların ise servi ve zeytin ağaçları olduğunu belirtti.



Sapan, ayrıca dişbudak, huş, ceviz ve çınar ağaçları ile bazı çam türlerinin de sık sık polene duyarlı kişilerde alerjiye yol açtığını, ısırgan otu ile pelin otunun da alerjiye neden olan polen cinslerini üreten bitkiler olduğunu anlattı.



ALERJİSİ OLANLARA ÖNERİLER



Bahar alerjisinin özellikle çocukluk çağında sık görüldüğünü, bu nedenle tedavisine küçük yaşlarda başlanması gerektiğini dile getiren Sapan, şöyle devam etti:



''Bahar alerjisi genetik nedenlerle ortaya çıktığından dolayı korunma önlemlerinin yararı olmaz. Ancak hasta olan kişilerde alerji uzmanları tarafından yapılacak olan testler sonrasında belirlenecek alerjen polenlerden korunma uygulamaları, bulguların ortaya çıkmasına engel olacak ve kişinin yaşam standardını yükseltecektir. Bunun dışında bizim polen alerjisi olanlara önerimiz fazla çayırlık ve ağaçlık bölgelerde piknik yapmamaları, ağaçlık bölgelerde pencerelerini fazla açık tutmamaları, evlerinin ve arabalarının havalandırmasını daha çok klima ile yapmaları ve polenlerin çok yoğun olduğu günlerde gerekirse maske takmalarıdır.''



Sapan, polen alerjisine sahip bireylerin mümkün olduğunca dış ortam faaliyetlerini azaltması gerektiğini belirterek ''Bunlar yapılsa bile polenlerden korunmak çok zordur. Bu nedenle şikayetleri azaltmak için gerekirse bir doktora görünüp, yazacağı ilaçlar kullanılmalı. Bunun dışında bazı uygun durumlarda çocuk alerji ve erişkin alerji uzmanları tarafından uygulanan alerji aşıları yaptırılmalıdır.'' dedi.