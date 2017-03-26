Bahar alerjisinin nedeni polenler değilmiş

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saydam, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bahar alerjisi, migren, tansiyon değişikliği gibi rahatsızlıkların sahra tozlarından kaynaklandığını, polenlerin masum olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun özellikle bahar aylarında lodosla taşınan sahra tozlarına fazlasıyla maruz kaldığına dikkati çekti.



"Her lodos hadisesi olduğu zaman bilin ki sahra tozu da beraberinde geliyor." uyarısında bulunan Saydam, bunu anlamanın yollarından birinin "gökyüzünün sisli, puslu görünmesi" olduğunu ifade etti.



O günlerde özellikle ev ve araba camlarında sarı tozların biriktiğine işaret eden Saydam, şöyle devam etti:



"Bu tozlar aslında doğanın bereketi. Yağmura rahmet sıfatı katan ögeler onlar. Bunlar rahmet sıfatı katarken, toplumda bazı kişileri de olumsuz etkiliyor. Lodos olduğu zaman 'başım ağrıdı, migrenim tuttu, tansiyonum oynadı, böbrek taşlarım azdı' gibi hadiseler, bu tozların etkilerine bağlı. Bizim bilimsel olarak gösterdiğimiz şu, tozlarla beraber bakteri ve mantarlar da geliyor. Bunlar, suyla temas ettiklerinde oksalik asit çıkarıyor. Kuru olarak biz bunları solusak da burnumuzda, yutağımızda, nefes borumuzda tutulsa da belli bir kısmı ciğerlerin iç kısmına kadar ulaşıyor o zaman suyla temas etmiş oluyor. Suyla temas eden bakteri, mantar orada canlanıyor."



"ALERJİNİZİN TUTTUĞU GÜNLERDE HAVADA SAHRA TOZU VARDIR"



Lodosta ağrı çekip, rahatsızlanan kişilerin, poyraz olan günlerde rahatladığına değinen Saydam, bunun da adını kendisinin verdiği "poyrazmatik" sistemi ile çözülebildiğini belirtti.



Saydam, "Poyrazmatik, basit bir akvaryum sistemi. Bir hava motoru ucunda bir hava taşı bağlı, bulunduğunuz odadaki havayı emip, o suyun içinden geçiriyor. Böylece büyük ölçekte lodostan poyraza geçişte ortaya çıkan temiz havayı odanızda yaparsınız. Bir daha bu ağrılardan, rahatsızlıkların hiçbirinden etkilenmezsiniz. 'Akvaryum rahatlatıyor' fikri de buradan geliyor. Suyun içerisine bol hava verdiğiniz zaman, ortamdaki havayı temizliyorsunuz." diye konuştu.



Piyasaya çıkan su hazneli elektrik süpürgelerinin de poyrazmatik görevini üstlendiğine vurgulayan Saydam, şunları kaydetti:



"Bahar aylarında karşılaşılan alerji, migren, tansiyon oynamaları gibi bütün rahatsızlıkların bence yegane nedeni sahradan gelen tozlu günler. Polenler masum. Hiçbir etkisi olmadığını burada kesinlikle iddia edebilirim. Örneğin kavak ağaçlarının polenleri vardır havada ama o gün alerjiniz tutmaz. Kavakların polenleri çok büyüktür, ancak sahra tozları çok küçük olduğu için vücudunuza girebilirler. Bu yüzden alerjinizin tuttuğu günlerde mutlaka havada sahra tozu vardır. Bunu da poyrazmatik gibi çok basit bir yöntemle gidermek mümkün."



