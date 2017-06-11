"Bağkurlu esnafın sağlık hizmeti düzenlemesi haftaya parlamentoda"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Bağkur esnafımızın sağlık hizmeti almakla ilgili sorunlarına ilişkin yasal düzenlemeyi inşallah önümüzdeki hafta parlamentoya getireceğiz." dedi.

Bursa'daki bir otelde düzenlenen "Yerel Ekonominin Liderleri ve Sosyal Ortaklar Buluşması" programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı konuşmada, geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın grup konuşmasında gençlerin istihdamı ve genç girişimcilikle ilgili mesajlar verdiğini hatırlattı.



Bu konunun altyapısını 10-15 gün içinde tamamlayacaklarını belirten Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün için genç işsizlerimiz var. Bu gençlerimizin büyük çoğunluğu üniversite mezunu ama asgari bazda lise mezunu. Bunların nitelikli insan olarak yeni vizyonlarla ve yeni bakış açılarıyla bir taraftan girişimci olmaları, yeni alanların esnafı olabilmeleri, diğer taraftan da bu yeni oluşan alanların esnaflarının istihdam dinamiklerini ve girişimci dinamiklerini arttırabilmek hep birlikte başarmamız gereken bir alan. Bunu Türkiye'nin bu dinamiğiyle, bu potansiyeliyle hızla başaracağından hiçbir tereddütüm yok."



"GELECEĞE OLAN GÜVENİMİZİ BU BÜYÜK MİLLETİN O DİK DURUŞUYLA SAĞLADIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Bağkur esnafının sorunlarına değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Farklı nedenlerden zora ve sıkıntıya düşmüş Bağkur esnafımızın sağlık hizmeti almakla ilgili sorunlarına ilişkin yasal düzenlemeyi inşallah önümüzdeki hafta parlamentoya getireceğiz. Mahcup olmadan, başımızı öne eğmeden birlikte daha büyük hedeflere ve birlikte daha güçlü Türkiye'yi oluşturabilme hedeflerini inşallah göz göze, gözlerimizin içine bakarak başaracağımıza inanıyorum.



