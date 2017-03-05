Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler

Yeşilay, bağımlılığa karşı mücadeleye dikkati çekmek ve sağlıklı yaşam için Bisikletliler Derneği ile "Tarihi Yarımada Bisiklet Turu" düzenledi.

1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Sepetçiler Kasrı'nda 2 bin bisikletçinin katıldığı kahvaltı ile başladı.



Kahvaltıdan sonra bir konuşma yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam için bu yıl 7. organizasyona imza atıldığını söyledi.



Sadece İstanbul'da değil, 27 ilde bulunan şubelerinde aynı etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, "Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'nu Bisikletliler Derneği ile gerçekleştiriyoruz. Bu yılki yeniliğimiz, İstanbul ile 27 ilde aynı anda bisiklet turu düzenleyerek etkinliğimiz genişletmiş olduk." dedi.



Yeşilay'ın 97 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini, insanları bağımlıktan uzak tutmanın en temel yönteminin ise spor yapmak olduğu için böyle bir organizasyona imza attıklarını ifade eden Öztürk, "Yeşilay, 5 temel bağımlılıkla mücadele ediyor. Kurumun asıl kurulma amacı alkol ile mücadele. Daha sonra buna uyuşturucu madde, sigara son dönemlerde ise kumar ve teknoloji de eklendi. Yani 5 temel konuda bağımlılıkla mücadele eden dünyanın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından birisidir Yeşilay." diye konuştu.



Çocuklar, gençler ve ailelerle ilgilenerek ciddi bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:



"Çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırdıkça, onları bağımlılıklardan uzak tutmuş oluyoruz. Bu anlamda biz sporla farkındalık oluşturmak için tarihi yarımadada bir bisiklet turu yapmak istedik. Bununla da sağlıklı yaşam için spor, sporla beraber de bağımlılıklardan kurtulma sözü, mesajı veriyoruz. Mutlaka birinci olarak eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Eğitim çalışmalarını geçtiğimiz yıl okullarda düzenli olarak başlattık. Uyguladığımız bir bilimsel programla yaklaşık 10 milyonun üzerinde çocuğumuzu ve 2 milyon ailemizi bağımlılıklar konusunda eğittik. Bu bilinçlendirme çalışmalarına medya aracılığıyla, kamu spotlarımız, yayınlarımızla devam ediyoruz. Aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açarak, bağımlıların rehabilitasyonlarına da yardım etmeye başladık. Ailelerin bu konuda başvurabilecekleri ve tıbbi tedavisi devam edenlerin rehabilitasyonları konusunda destek alabilecekleri merkezler oluşturduk. Bu da aynı zamanda en yeni uygulamalarımızdan biridir."



Geçen sene bin bisikletçinin katılımıyla bir etkinliğe imza attıklarını anımsatan Öztürk, bu yıl katılımın çok daha yüksek olduğunu dile getirerek, "Bisiklet turu herkese açık. Bisikletini alıp gelen herkes etkinliğe katılabilir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'na" katılan bisikletçiler, Sepetçiler Kasrı'nın önünden hareket etti.



Gruptakiler, Gülhane Parkı, Sultanahmet, Cankurtaran, Yenikapı, Aksaray, Vatan Caddesi, Balat güzergahını takip ederek başlangıç noktası olan Sepetçiler Kasrı'nın önünde turu tamamladı.



Bisiklet turu sonunda kura ile belirlenen 10 kişiye bisiklet hediye edildi.