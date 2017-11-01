Bağdat'tan Erbil'e tehdit

Irak merkezi yönetimi, "Erbil'e bağlı silahlı grupların federal yönetim güçlerine saldırması halinde yasal şekilde karşılık verileceğini" duyurdu.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderliği ve Bağdat ile müzakere heyeti, yapılan anlaşma taslağının tamamından dün akşam geri çekildi." denildi.



IKBY'nin zaman kazanma peşinde olduğu öne sürülen açıklamada, anlaşmadan geri çekilmelerinin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"IKBY, federal güçlerin yerleşmesini engellemek ve onlara zarar vermek için müzakere sürecinde güç harekatı yapıyor ve yeni savunma hatları oluşturuyor. Buna karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Tüm vatandaşlarımız ve güçlerimizi korumamız gerekiyor. Erbil'e bağlı silahlı grupların, federal yönetim güçlerine saldırması halinde onlara yasal şekilde karşılık verilecektir."



"IKBY İLE ÇATIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUZ"



Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "IKBY ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Bu, onlardan çekindiğimiz veya korktuğumuz için değil, vatandaşlarımızın can güvenliğine verdiğimiz önemden kaynaklanıyor." dedi.



Ülkenin tüm sınır kapılarında kontrolü sağlamak istediklerini vurgulayan İbadi, "IKBY'deki vatandaşlarımızın abluka altına alınması önerisini reddettik." ifadesini kullandı.



BARZANİ'DEN PEŞMERGE MEVZİLERİNE ZİYARET



Bu arada IKBY'deki başkanlık süresinin bir kez daha uzatılmamasını isteyen ve görev süresi bugün itibarıyla dolan Mesut Barzani, Fişhabur Sınır Kapısı'na yakın Suhela'daki Peşmerge mevzilerini ziyaret etti.



Barzani, 29 Ekim'de parlamentoya gönderdiği mektubunda, 12 yıllık başkanlık süresinin bir kez daha uzatılmasını kabul etmediğini belirterek, 1 Kasım itibariyle görevine devam etmeyeceğini bildirmişti.